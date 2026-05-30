Lotería del Cauca sábado 30 de mayo de 2026, resultados del último sorteo, premio mayor y secos

La Lotería del Cauca realizó este sábado 30 de mayo de 2026 el sorteo número 2613, en el que entregó un premio mayor de $8.000 millones. Como cada semana, miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados oficiales para conocer si la suerte los acompañó en una de las loterías más tradicionales de Colombia. Según confirmó la entidad organizadora, el número ganador del premio mayor fue el en minutos, billete que fue despachado en la ciudad de Popayán.



¿Qué cayó en la Lotería del Cauca hoy?

Además del premio mayor, el sorteo distribuyó importantes premios secos entre los participantes. Dentro de los premios entregados se destacan:



Un seco de $300 millones.

Un seco de $200 millones.

Dos secos de $100 millones.

Tres secos de $50 millones.

Veintinueve secos de $10 millones.

Estos premios permitieron que numerosos apostadores resultaran beneficiados en diferentes regiones del país.

Resultados oficiales de la Lotería del Cauca

La publicación oficial de los resultados del sorteo 2613 permite a los jugadores consultar de manera detallada los números y series ganadoras. Aunque los listados de premios facilitan la verificación de resultados, la recomendación principal es revisar cuidadosamente el billete original para confirmar la coincidencia exacta del número y la serie.

Los resultados divulgados corresponden exclusivamente a la información oficial suministrada por la Lotería del Cauca para el sorteo realizado el 30 de mayo de 2026. Para validar premios o realizar procesos de reclamación, los jugadores deben acudir a los canales autorizados por la entidad.



Recomendaciones para reclamar premios

La Lotería del Cauca aconseja verificar los resultados únicamente a través de sus medios oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

Asimismo, es fundamental conservar el billete en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones, ya que este documento es indispensable para demostrar la autenticidad del premio y completar el proceso de reclamación.



También se recomienda revisar cuidadosamente todos los datos impresos en el billete y seguir las instrucciones establecidas por la entidad para evitar inconvenientes durante el trámite.

La Lotería del Cauca continúa consolidándose como una de las más tradicionales y populares de Colombia. Semana tras semana, miles de personas participan en sus sorteos con la ilusión de obtener premios millonarios y cambiar su situación económica.