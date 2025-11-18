Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy martes 18 de noviembre de 2025

Publicidad
La Lotería del Tolima volvió a despertar la expectativa de miles de jugadores en todo el país con la realización de su sorteo número 4142, efectuado la noche del martes 18 de noviembre de 2025. Este tradicional juego de azar sigue consolidando su prestigio gracias a la confianza del público, sus atractivos premios y la transparencia que lo caracteriza desde hace décadas.
En esta edición, el número ganador del Premio Mayor fue el XXX de la serie XXX, que entregó un acumulado de $3.000 millones. Un nuevo millonario celebra hoy gracias a la buena suerte tolimense.
Además del premio principal, la Lotería del Tolima entregó múltiples premios secos en diversas categorías, una característica que mantiene al sorteo entre los favoritos de cada semana. Estos fueron los resultados:
Los apostadores pueden verificar estos datos con la imagen oficial publicada por la Lotería del Tolima.
La Lotería del Tolima mantiene un proceso claro y seguro para cobrar los premios, según el monto ganado:
Los pagos aplican tanto para billetes físicos como digitales, en oficinas de la Lotería del Tolima o puntos autorizados.
La Lotería del Tolima realiza su sorteo todos los lunes a las 10:30 p. m.. En caso de lunes festivo, la transmisión se traslada al martes a la misma hora.
Los jugadores pueden seguir los resultados en vivo a través del canal P&C de Ibagué o mediante la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima, donde miles de personas se conectan para conocer si la suerte estuvo de su lado.