Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy martes 18 de noviembre de 2025

La Lotería del Tolima volvió a despertar la expectativa de miles de jugadores en todo el país con la realización de su sorteo número 4142, efectuado la noche del martes 18 de noviembre de 2025. Este tradicional juego de azar sigue consolidando su prestigio gracias a la confianza del público, sus atractivos premios y la transparencia que lo caracteriza desde hace décadas.

Premio Mayor del sorteo 4142

En esta edición, el número ganador del Premio Mayor fue el XXX de la serie XXX, que entregó un acumulado de $3.000 millones. Un nuevo millonario celebra hoy gracias a la buena suerte tolimense.



Premios Secos del sorteo

Además del premio principal, la Lotería del Tolima entregó múltiples premios secos en diversas categorías, una característica que mantiene al sorteo entre los favoritos de cada semana. Estos fueron los resultados:

Los apostadores pueden verificar estos datos con la imagen oficial publicada por la Lotería del Tolima.



Cómo reclamar los premios

La Lotería del Tolima mantiene un proceso claro y seguro para cobrar los premios, según el monto ganado:



Premios menores a $5 millones

Firmar el reverso del billete.

Presentar copia de la cédula.

Premios mayores a $5 millones

Presentar el billete original.

Incluir copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y formato de identificación de datos.

El pago se realiza exclusivamente por transferencia electrónica.

Premios menores o aproximaciones

Pueden cobrarse con el lotero o en la agencia donde se adquirió el billete.

Los pagos aplican tanto para billetes físicos como digitales, en oficinas de la Lotería del Tolima o puntos autorizados.



Horario y transmisión del sorteo

La Lotería del Tolima realiza su sorteo todos los lunes a las 10:30 p. m.. En caso de lunes festivo, la transmisión se traslada al martes a la misma hora.

Los jugadores pueden seguir los resultados en vivo a través del canal P&C de Ibagué o mediante la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima, donde miles de personas se conectan para conocer si la suerte estuvo de su lado.