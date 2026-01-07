Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy 7 de enero de 2026

La emoción volvió a recorrer Colombia con una nueva edición de la Lotería del Valle, uno de los sorteos más tradicionales y seguidos del país. El sorteo número 4830, realizado el miércoles 7 de enero de 2026, captó la atención de miles de jugadores gracias a su atractivo plan de premios y a un acumulado que renovó la ilusión de cerrar el año con un gran golpe de suerte.

Este histórico juego de azar continúa destacándose por su trayectoria, transparencia y por ofrecer algunos de los premios más relevantes a nivel nacional, consolidándose como una de las loterías con mayor reconocimiento y confianza entre los colombianos.

Premio Mayor de la Lotería del Valle – Sorteo 4830

El número ganador del Premio Mayor de $9.000 millones fue el XXXX de la serie XXX. Una combinación que convirtió a un afortunado jugador en el nuevo millonario del país.



Premios Secos del sorteo 4830

Además del premio principal, la Lotería del Valle entregó una amplia variedad de Premios Secos, beneficiando a jugadores en distintas regiones de Colombia.



Recomendaciones para los jugadores

La Lotería del Valle recordó la importancia de verificar los billetes únicamente a través de los canales oficiales, teniendo en cuenta que los Premios Secos también representan oportunidades significativas de obtener importantes sumas de dinero.



Día y hora del sorteo

Los sorteos de la Lotería del Valle se realizan todos los miércoles a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por Telepacífico.

La extracción de los números se lleva a cabo mediante baloteras electroneumáticas, un sistema que garantiza altos estándares de seguridad, transparencia y confiabilidad.



¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores cuentan con un plazo de 30 días hábiles para reclamar su premio, según el monto obtenido.



Premios menores a $20 millones



Pueden reclamarse en puntos de venta autorizados o con loteros.

Premios superiores a $20 millones



Deben reclamarse en la sede oficial de la Lotería del Valle, ubicada en:

Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.

Documentos requeridos



Billete original firmado, con cédula y huella

Fotocopia de la cédula

Fotocopia del billete ganador

Certificación bancaria

Para premios superiores a $20 millones: certificación de autenticidad del proveedor impresor

Una tradición que sigue vigente

Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle continúa consolidándose como una de las más queridas del país. Su historia, transparencia y la constante ilusión de cambiar vidas mantienen viva la expectativa de miles de jugadores cada semana, cuando un solo número puede marcar el comienzo de una nueva historia.