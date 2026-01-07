Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy 7 de enero de 2026

Publicidad
La emoción volvió a recorrer Colombia con una nueva edición de la Lotería del Valle, uno de los sorteos más tradicionales y seguidos del país. El sorteo número 4830, realizado el miércoles 7 de enero de 2026, captó la atención de miles de jugadores gracias a su atractivo plan de premios y a un acumulado que renovó la ilusión de cerrar el año con un gran golpe de suerte.
Este histórico juego de azar continúa destacándose por su trayectoria, transparencia y por ofrecer algunos de los premios más relevantes a nivel nacional, consolidándose como una de las loterías con mayor reconocimiento y confianza entre los colombianos.
El número ganador del Premio Mayor de $9.000 millones fue el XXXX de la serie XXX. Una combinación que convirtió a un afortunado jugador en el nuevo millonario del país.
Además del premio principal, la Lotería del Valle entregó una amplia variedad de Premios Secos, beneficiando a jugadores en distintas regiones de Colombia.
La Lotería del Valle recordó la importancia de verificar los billetes únicamente a través de los canales oficiales, teniendo en cuenta que los Premios Secos también representan oportunidades significativas de obtener importantes sumas de dinero.
Los sorteos de la Lotería del Valle se realizan todos los miércoles a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por Telepacífico.
La extracción de los números se lleva a cabo mediante baloteras electroneumáticas, un sistema que garantiza altos estándares de seguridad, transparencia y confiabilidad.
Los ganadores cuentan con un plazo de 30 días hábiles para reclamar su premio, según el monto obtenido.
Premios menores a $20 millones
Premios superiores a $20 millones
Documentos requeridos
Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle continúa consolidándose como una de las más queridas del país. Su historia, transparencia y la constante ilusión de cambiar vidas mantienen viva la expectativa de miles de jugadores cada semana, cuando un solo número puede marcar el comienzo de una nueva historia.