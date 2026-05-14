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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: resultados hoy miércoles 13 de mayo de 2026

Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: resultados hoy miércoles 13 de mayo de 2026

Conozca los resultados de las loterías del miércoles 13 de mayo. El Baloto y la Revancha alcanzan nuevos acumulados millonarios tras una jornada de alta participación en Colombia.

Los logos de la Lotería del Valle, lotería del Meta, lotería de Manizales y Baloto, que juegan los miércoles.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de may, 2026

La noche del miércoles 13 de mayo de 2026 se jugaron los sorteos de la loterías del Meta, Valle y Manizales, junto al sistema de Baloto y Revancha, entregaron resultados que mantienen a los apostadores en vilo en todo el territorio nacional.

Lotería de Manizales: resultados del sorteo 4955

Por su parte, la Lotería de Manizales celebró su sorteo número 4955, otorgando un premio mayor de $2.600 millones de pesos. El billete ganador fue el número 1029 de la serie 274 despachado a la ciudad de Medellín.

Lotería del Meta: resultados del sorteo 3298

El gran ganador del premio mayor de la Lotería del Meta fue el número: 0360 de la serie 026, correspondiente al Premio Mayor de $1.800 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Resultados de la Lotería del Meta - 13 de mayo.jpg

Lotería del Valle: Sorteo 4848

La Lotería del Valle, bajo el lema "Cambia tu Vida", realizó su sorteo número 4848. El número ganador del premio mayor fue el 5085 de la serie 273. Este sorteo es uno de los más tradicionales del suroccidente colombiano.

Baloto y Revancha: acumulados crecen para el próximo sorteo

  • Los números ganadores del sorteo de Baloto este miércoles 13 de mayo de 2026 fueron: 04 – 19 – 31 – 38 – 39, Súper Balota: 04.
Resultado de Baloto - 13 de mayo.png

  • Los números ganadores de Revancha este miércoles 13 de mayo de 2026, por su parte, fueron: 03 – 15 – 16 – 22 – 38, Súper Balota: 02.
Resultado de Revancha - 13 de mayo.png

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