MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 6 de noviembre de 2025

Este jueves, 6 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 428 de MiLoto, uno de los juegos más populares en Colombia, que ponía en juego un atractivo acumulado de $850 millones de pesos. Miles de colombianos estuvieron atentos al sorteo con la esperanza de convertirse en los nuevos millonarios del país.



Números ganadores del sorteo 428 (6 de noviembre 2025)

Si usted fue uno de los que apostó en este sorteo, es momento de revisar su tiquete. Las balotas seleccionadas en la noche de este martes fueron: 32 - 21 - 23 - 19 - 29.



El acumulado de MiLoto sigue creciendo: $900 millones en juego

La principal noticia de la noche es que, al no haber un ganador del premio mayor, el premio acumulado de MiLoto sigue creciendo. Para el próximo sorteo, la bolsa se incrementa y se ubica en la impresionante cifra de $900 millones de pesos.



Plan de premios de MiLoto

Se recomienda a todos los participantes verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en el sitio web oficial de MiLoto. Los premios menores a un monto específico pueden ser reclamados en cualquier punto de chance, mientras que los premios mayores requieren un proceso diferente en las oficinas autorizadas.

Con un nuevo y más atractivo acumulado de $900 millones, la expectativa para el próximo sorteo de MiLoto está en su punto más alto.