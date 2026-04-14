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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 14 de abril de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 14 de abril de 2026

El sorteo 519 de MiLoto llegó con un acumulado premio mayor de $120 millones. Miles de apostadores esperan que la suerte les sonría esta noche.

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Resultados MiLoto
Resultados MiLoto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

El sorteo 519 de MiLoto, realizado el martes, 14 de abril de 2026, sorteó un premio mayor de $120 millones, luego de que un apostador acertara los cinco números de la combinación ganadora y reiniciara el acumulado de 250 millones de pesos.

  • Los números ganadores del sorteo MiLoto 519 fueron:

Cómo funciona MiLoto

MiLoto es uno de los juegos recientes del portafolio de loterías en Colombia y funciona bajo la operación del sistema Baloto. Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 39. El valor de la apuesta es bajo frente a otros juegos de azar nacionales, pero permite acceder a premios que pueden superar los cientos de millones de pesos, dependiendo del acumulado del sorteo.

El sistema contempla diferentes niveles de premios según la cantidad de números acertados. Los participantes pueden ganar con dos, tres, cuatro o cinco aciertos, lo que amplía las probabilidades de obtener algún retorno.

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