MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 22 de mayo de 2026

En el sorteo 541 de MiLoto, realizado este viernes 22 de mayo de 2026 en Colombia, se dieron a conocer los números ganadores que marcaron la suerte de miles de jugadores en todo el país. El resultado del sorteo fue:

Recomendación importante para jugadores

Siempre es clave verificar los resultados en los canales oficiales de MiLoto o con su operador autorizado. La información presentada corresponde a datos del sorteo, pero la validación final debe hacerse con fuentes oficiales.