MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 4 de septiembre de 2026

El sorteo número 601 de MiLoto, jugado este viernes, 4 de septiembre de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $120 millones de pesos.

Los números ganadores del premio mayor de MiLoto fueron 07 - 05 - 24 - 25 - 04. Además, este es el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.

¿Cómo jugar MiLoto?