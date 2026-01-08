MiLoto, resultados del sorteo de hoy jueves 8 de enero de 2026

En el marco del segundo día del año 2026, el Operador Nacional de Juegos (ONUS) llevó a cabo el sorteo número 464 de MiLoto, uno de los juegos de suerte y azar más populares en el territorio colombiano.

Durante la jornada del jueves, 8 de enero de 2026, la balotera arrojó una combinación que, aunque dejó una derrama económica importante entre los apostadores, no encontró un dueño para el premio mayor, lo que genera un incremento en el botín para la próxima fecha.

Último resultado de MiLoto

La combinación ganadora para este sorteo fue: 37 - 13 - 36 - 16 - 25.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el acumulado que estaba en juego ascendía a los $600 millones de pesos. Al no presentarse un tiquete que acertara los cinco números de la secuencia, la cifra se ha actualizado para el siguiente sorteo, estableciéndose en un nuevo acumulado de $650 millones de pesos, lo que representa un atractivo incentivo para los jugadores habituales y nuevos usuarios del sistema.



Próximo sorteo de MiLoto

Con el incremento del acumulado a $650 millones, las expectativas crecen para la jornada venidera. Los expertos en juegos de azar recuerdan que las probabilidades de ganar se mantienen constantes y que los premios deben ser reclamados en los puntos autorizados presentando el tiquete original y el documento de identidad, siempre dentro de los términos de ley vigentes para la caducidad de premios de lotería en Colombia.