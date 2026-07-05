"No menosprecies los inicios pequeños": reflexión dominical del pastor Andrés Corson

Durante su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson explicó la parábola de la semilla de mostaza (Mateo 13) para destacar que Dios suele iniciar grandes obras a partir de comienzos aparentemente insignificantes. Señaló que el Reino de Dios crece de manera progresiva y que cada creyente, aunque pueda sentirse pequeño ante los ojos del mundo, tiene el potencial de generar un impacto trascendental cuando permite que el Espíritu Santo dirija su vida. En ese sentido, invitó a no desanimarse por los resultados inmediatos y a perseverar con fe en el propósito que Dios ha confiado a cada persona.

Corson recordó que tanto Jesús como sus primeros discípulos tuvieron orígenes humildes, pero terminaron transformando la historia de la humanidad. A través de ejemplos bíblicos y de testimonios de reconocidos líderes cristianos, afirmó que las grandes obras comienzan con pasos sencillos, disciplina y confianza en las promesas de Dios. Asimismo, exhortó a valorar los procesos, inspirarse en quienes perseveraron antes y creer que los pequeños actos de obediencia pueden convertirse en instrumentos para bendecir a familias, comunidades e incluso naciones.

Finalmente, el pastor comparó el Reino de Dios con la levadura que transforma toda la masa, asegurando que los cristianos están llamados a influir positivamente en la sociedad mediante su testimonio diario. Concluyó invitando a los creyentes a vivir una fe visible, sin avergonzarse de sus convicciones, y a convertirse en agentes de cambio que extiendan el Reino de Dios en todos los ámbitos de la vida.

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