Pastor Andrés Corson revela las claves bíblicas para alcanzar la prosperidad financiera

El pastor Andrés Corson compartió una enseñanza sobre la prosperidad financiera desde una perspectiva bíblica, en la que afirmó que la verdadera riqueza no se limita a la acumulación de bienes materiales, sino que nace de una relación sólida con Dios. Según explicó, el concepto de "Shalom" representa una prosperidad integral que abarca la paz financiera, la salud, la protección divina y una vida con propósito.

Durante su mensaje, Corson sostuvo que Dios es el dueño absoluto de todo y que las personas son administradoras de los recursos y talentos que reciben. Basándose en la parábola de los talentos, señaló que cada creyente deberá rendir cuentas por la forma en que administró sus bienes y dones. Agregó que la fidelidad en las pequeñas responsabilidades abre la puerta a mayores bendiciones, mientras que la negligencia tiene consecuencias espirituales.

Entre las principales recomendaciones para alcanzar la prosperidad financiera, el pastor destacó el ahorro constante y un estilo de vida austero, alejado de gastos que consideró innecesarios. En ese sentido, cuestionó el uso frecuente de plataformas de transporte y domicilios, al afirmar que este tipo de consumos puede dificultar el cumplimiento de metas como adquirir una vivienda propia o lograr la libertad financiera.

Corson también advirtió sobre los riesgos del endeudamiento. Aunque aclaró que no lo considera un pecado, aseguró que sí representa una imprudencia capaz de quitar la paz y generar angustia. En contraste, afirmó que quienes reconocen a Dios como su proveedor pueden disfrutar del fruto de su trabajo con mayor tranquilidad y sin el temor permanente por las dificultades económicas.



Finalmente, el líder cristiano afirmó que la prosperidad también requiere priorizar el diezmo y la expansión del reino de Dios. Asimismo, destacó que el mayor legado que unos padres pueden dejar a sus hijos no es una herencia económica, sino un ejemplo de integridad, esfuerzo y principios bíblicos que, según dijo, conducen a una vida de éxito y gracia.