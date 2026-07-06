Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes 6 de julio de 2026

El chance Paisita Día es uno de los sorteos más reconocidos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde hace parte de la tradición de miles de apostadores. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y los resultados oficiales se transmiten a través de Teleantioquia.

Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 6 de julio de 2026 es el 4905. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si corresponde al resultado oficial.

Número ganador: 4905

Dos últimas cifras: 05

Tres últimas cifras: 905

La quinta: 5



Paisita Día 6 de julio Blu Radio

Desde 2025, el juego incorporó la modalidad de la quinta balota o número adicional, una opción que permite aumentar el valor del premio cuando también se aciertan las demás cifras del sorteo.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar el premio mayor, el número apostado debe coincidir exactamente con el resultado oficial del sorteo, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.

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A qué hora juega Paisita Día

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El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado se juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se lleva a cabo a las 2:00 p. m.

Cómo se juega el chance

Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El trámite para reclamar un premio depende del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar una documentación básica.

Documentos fundamentales para cualquier premio

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.



Documentos adicionales según el valor del premio

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