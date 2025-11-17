Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes festivo 17 de de noviembre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares de Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de jugadores siguen cada sorteo con entusiasmo, esperando dar con el número ganador.

Para muchos, este chance no es solo una apuesta, sino una tradición diaria llena de emoción y expectativa.



Número ganador de Paisita Día hoy, lunes festivo 17 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes festivo 17 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día mantiene un horario constante, convirtiéndose en parte de la rutina de cientos de miles de personas en todo el país. Los sorteos se realizan de la siguiente manera:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Este horario fijo permite que jugadores habituales y quienes buscan oportunidades rápidas de ganar tengan siempre una cita diaria con la suerte.



Modalidades del juego

Uno de los factores que ha impulsado la popularidad del Paisita Día es su variedad de modalidades, diseñadas para ajustarse a diferentes gustos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Esta diversidad permite que tanto jugadores experimentados como principiantes encuentren la modalidad que más se ajuste a sus preferencias.



Valor de las apuestas

El Paisita Día se caracteriza por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de cualquier persona sin necesidad de grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio en el Paisita Día es un proceso sencillo y seguro. En un punto autorizado, el ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor del premio en UVT, se requieren documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria de máximo 30 días.

Con su combinación de tradición, accesibilidad y emoción, el Paisita Día continúa siendo uno de los juegos de azar más emblemáticos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar y ganar.