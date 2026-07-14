Paisita Día resultado del último sorteo hoy martes 14 de julio de 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia y una de las opciones preferidas por miles de apostadores en Colombia. Su nombre hace homenaje a la cultura paisa y sus sorteos son transmitidos por Teleantioquia, lo que permite a los participantes seguir en vivo el resultado oficial.

Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 14 de julio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el punto de venta autorizado para confirmar si corresponde al resultado oficial.

Número ganador: xxxx

xxxx Dos últimas cifras: xx

xx Tres últimas cifras: xxx

xxx La quinta: x

Desde 2025, los apostadores pueden agregar una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite aumentar el valor del premio cuando también se aciertan las demás cifras del sorteo.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número elegido debe coincidir exactamente con el resultado oficial del sorteo, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.

Vea el sorteo en vivo aquí:

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A qué hora juega Paisita Día

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El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado se lleva a cabo a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos se juega a las 2:00 p. m.

Cómo se juega el chance

El chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio depende del monto obtenido. En todos los casos, el ganador deberá presentar la documentación correspondiente.

Documentos fundamentales



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio

