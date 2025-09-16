Paisita Día resultado del último sorteo hoy martes 16 de septiembre de 2025

El Paisita Día se ha convertido en uno de los sorteos de chance más emblemáticos de Colombia, con especial arraigo en Antioquia, donde es visto como parte de la identidad cultural de la región.

Su nombre honra el carácter paisa y, gracias a su transmisión en vivo por Teleantioquia, mantiene un vínculo diario con miles de jugadores que esperan los resultados con entusiasmo.

Número ganador Paisita Día hoy, martes 16 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 16 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta

Horario del sorteo

El sorteo cuenta con una programación clara y estable, lo que facilita a los apostadores seguirlo en directo:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Este horario convierte al Paisita Día en una cita diaria cargada de expectativa y suspenso para los aficionados a los juegos de azar.



Modalidades de apuesta

El Paisita Día ofrece varias formas de participación, adaptadas a diferentes estilos de juego. Los premios cambian según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Estas opciones brindan flexibilidad tanto a jugadores ocasionales como a quienes participan con mayor frecuencia.



Valor de las apuestas

La accesibilidad es una de las características que hacen atractivo al Paisita Día. Los montos permiten participar con diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

De esta manera, todos tienen la oportunidad de probar suerte, desde quienes buscan participar con montos pequeños hasta quienes prefieren arriesgar cifras más altas.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben presentar ciertos documentos y cumplir con requisitos que varían según el valor del premio. En todos los casos, es indispensable:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar el documento de identidad original.

Adjuntar una fotocopia legible de la cédula.

Luego, se aplican condiciones adicionales según el monto, medido en UVT (Unidades de Valor Tributario):

