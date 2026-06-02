Paisita Día resultado del último sorteo hoy martes 2 de junio de 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales de Antioquia y cuenta con una amplia participación de apostadores en la región. Su nombre hace homenaje a la cultura paisa y sus sorteos son transmitidos por Teleantioquia, permitiendo que miles de personas sigan en vivo los resultados de cada jornada.

Número ganador de Paisita Día hoy martes 2 de junio de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 2 de junio de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a todos los ganadores de la jornada. Se recomienda verificar el resultado y confirmar la validez del tiquete con el distribuidor autorizado.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional en sus apuestas. Esta modalidad puede incrementar las ganancias cuando se acierta simultáneamente con otras cifras del resultado oficial.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio en la modalidad directa, los números seleccionados deben coincidir exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial del sorteo.

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A qué hora juega Paisita Día

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a la 1:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos el sorteo se lleva a cabo a las 2:00 de la tarde.

Cómo se juega el chance

El chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado del sorteo:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

Los requisitos para reclamar un premio dependen del valor obtenido, aunque existen documentos básicos que deben presentarse en todos los casos.

Documentos fundamentales:

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Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio: