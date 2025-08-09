Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado, 9 de agosto de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre es un homenaje a la cultura paisa, símbolo de orgullo y tradición en esta región. Cada sorteo es transmitido en vivo por Teleantioquia, y miles de apostadores siguen con expectativa el número ganador.
Jugar es sencillo: las apuestas van desde $500 hasta $25.000 y ganar depende de que las cifras elegidas coincidan, en el orden exacto de izquierda a derecha, con el resultado del sorteo. Desde 2025, los jugadores pueden optar por añadir la quinta balota o número adicional, que incrementa el premio si se acierta junto con las demás cifras.
El número ganador del chance Paisita Día de este sábado, 9 de agosto de 2025 es el (xxxx). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
Horarios del sorteo Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Modalidades de apuesta
El Paisita Día ofrece varias formas de jugar, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y su orden:
- Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o uña: Acertar la última cifra.
Requisitos para reclamar un premio
El procedimiento depende del valor del premio, pero siempre será necesario presentar:
Documentos esenciales:
- Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Documentos adicionales según el monto en UVT:
- Menor a 48 UVT: Solo los documentos esenciales.
- Entre 48 y 181 UVT: Documentos esenciales + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).
- Mayor a 182 UVT: Documentos anteriores + certificación bancaria reciente (no mayor a 30 días, a nombre del titular del tiquete). El pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.