Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado, 9 de agosto de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre es un homenaje a la cultura paisa, símbolo de orgullo y tradición en esta región. Cada sorteo es transmitido en vivo por Teleantioquia, y miles de apostadores siguen con expectativa el número ganador.

Jugar es sencillo: las apuestas van desde $500 hasta $25.000 y ganar depende de que las cifras elegidas coincidan, en el orden exacto de izquierda a derecha, con el resultado del sorteo. Desde 2025, los jugadores pueden optar por añadir la quinta balota o número adicional, que incrementa el premio si se acierta junto con las demás cifras.

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado, 9 de agosto de 2025 es el (xxxx). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo Paisita Día

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Modalidades de apuesta

El Paisita Día ofrece varias formas de jugar, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Requisitos para reclamar un premio

El procedimiento depende del valor del premio, pero siempre será necesario presentar:

Documentos esenciales:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto en UVT:

