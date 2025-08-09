Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado, 9 de agosto de 2025

Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado, 9 de agosto de 2025

El sorteo del chance Paisita Día se realiza diariamente en horas de la tarde. Aquí puede conocer el número ganador correspondiente al 9 de agosto de 2025.

Paisita Día
Paisita Día
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 09, 2025 12:08 p. m.

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre es un homenaje a la cultura paisa, símbolo de orgullo y tradición en esta región. Cada sorteo es transmitido en vivo por Teleantioquia, y miles de apostadores siguen con expectativa el número ganador.

Jugar es sencillo: las apuestas van desde $500 hasta $25.000 y ganar depende de que las cifras elegidas coincidan, en el orden exacto de izquierda a derecha, con el resultado del sorteo. Desde 2025, los jugadores pueden optar por añadir la quinta balota o número adicional, que incrementa el premio si se acierta junto con las demás cifras.

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado, 9 de agosto de 2025 es el (xxxx). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Horarios del sorteo Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Modalidades de apuesta

El Paisita Día ofrece varias formas de jugar, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y su orden:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Requisitos para reclamar un premio

El procedimiento depende del valor del premio, pero siempre será necesario presentar:

Documentos esenciales:

  • Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto en UVT:

  • Menor a 48 UVT: Solo los documentos esenciales.
  • Entre 48 y 181 UVT: Documentos esenciales + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).
  • Mayor a 182 UVT: Documentos anteriores + certificación bancaria reciente (no mayor a 30 días, a nombre del titular del tiquete). El pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Paisita día

Resultados del chance