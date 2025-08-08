Paisita Día resultado del último sorteo hoy viernes, 8 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, símbolo de esta región. Los resultados se transmiten en vivo por Teleantioquia y miles de apostadores esperan con expectativa el número ganador.

Participar es sencillo: se pueden hacer apuestas desde $500 hasta $25.000 y ganar requiere que las cifras elegidas coincidan, en estricto orden de izquierda a derecha, con el resultado del sorteo.

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes, 8 de agosto de 2025 es el EN MINUTOS ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores pueden añadir la llamada quinta balota o número adicional, que incrementa las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



¿A qué hora juega el Paisita Día?

El sorteo se realiza todos los días:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Cómo se juega el chance

El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio del Paisita Día?

El procedimiento varía según el monto del premio, pero hay documentos que siempre se deben presentar:

Documentos esenciales:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (en UVT):

