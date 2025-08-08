Publicidad

Paisita Día resultado del último sorteo hoy viernes, 8 de agosto de 2025

Paisita Día resultado del último sorteo hoy viernes, 8 de agosto de 2025

El chance Paisita Día se juega todos los días después del mediodía. Consulte aquí el número ganador de hoy 8 de agosto de 2025.

Chance Paisita Día
Chance Paisita Día
Foto: Paisita Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 08, 2025 12:15 p. m.

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, símbolo de esta región. Los resultados se transmiten en vivo por Teleantioquia y miles de apostadores esperan con expectativa el número ganador.

Participar es sencillo: se pueden hacer apuestas desde $500 hasta $25.000 y ganar requiere que las cifras elegidas coincidan, en estricto orden de izquierda a derecha, con el resultado del sorteo.

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes, 8 de agosto de 2025 es el EN MINUTOS ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Desde 2025, los jugadores pueden añadir la llamada quinta balota o número adicional, que incrementa las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.

¿A qué hora juega el Paisita Día?

El sorteo se realiza todos los días:

  • Lunes a sábado: 1:00 p.m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Cómo se juega el chance

El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y su orden:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio del Paisita Día?

El procedimiento varía según el monto del premio, pero hay documentos que siempre se deben presentar:

Documentos esenciales:

  • Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (en UVT):

  • Menor a 48 UVT: Solo los documentos esenciales.
  • Entre 48 y 181 UVT: Documentos esenciales + Formato SIPLAFT (disponible en el Punto de Venta).
  • Mayor a 182 UVT: Documentos anteriores + certificación bancaria reciente (no mayor a 30 días, a nombre del titular del tiquete). El pago se realiza vía transferencia bancaria en aproximadamente 8 días hábiles.
