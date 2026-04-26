Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 26 de abril de 2026

El sorteo del chance Paisita Noche del 26 de abril de 2026 ya tiene resultado oficial, un juego que concentra la atención de miles de apostadores en Antioquia y otras regiones del país. En esta jornada, el número ganador fue: (en minutos), una combinación clave para quienes participan en esta modalidad tradicional del chance en Colombia.

Las cifras derivadas del resultado también marcaron la jornada:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Animal:

Quinta balota: opción adicional en el chance

Desde 2025, el Paisita Noche implementó la llamada quinta balota, una alternativa que busca ampliar las probabilidades de acierto. Esta modalidad adicional permite a los jugadores mejorar sus premios si coinciden con las cuatro cifras principales.

Pese a esta innovación, el sistema tradicional del juego continúa vigente. Los apostadores pueden decidir si incluyen o no esta opción al momento de realizar su jugada, manteniendo así la flexibilidad en la forma de participar.



Cómo jugar Paisita Noche

El Paisita Noche se caracteriza por su dinámica sencilla. Los usuarios deben seleccionar un número de una a cuatro cifras, elegir la modalidad de apuesta, definir el valor a jugar y esperar el resultado del sorteo.

El monto de las apuestas varía entre $500 y $25.000, lo que permite el acceso a una amplia variedad de jugadores interesados en los juegos de azar en Colombia.



Horarios y modalidades disponibles

El sorteo del Paisita Noche se realiza de lunes a sábado a las 6:00 p. m., mientras que los domingos y festivos se juega a las 8:00 p. m.. En estos horarios se publican los resultados oficiales que los apostadores consultan diariamente.



Entre las modalidades disponibles se encuentran: cuatro cifras directo o superpleno, combinado de tres y cuatro cifras, dos cifras (pata) y una cifra (uña). Estas opciones permiten ajustar la apuesta según la estrategia de cada jugador.



Regulación y cobro de premios

El chance en Colombia está supervisado por Coljuegos, entidad encargada de regular este tipo de apuestas. Operadores autorizados como Paga Todo, Gana y Su Red son los responsables de su comercialización, tanto en puntos físicos como en plataformas digitales.

Para reclamar premios, los ganadores deben presentar el tiquete original y su documento de identidad. En premios de mayor cuantía, pueden requerirse documentos adicionales, como certificaciones bancarias.

Resultados recientes del Paisita Noche

Los últimos resultados del sorteo han sido los siguientes:

