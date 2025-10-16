Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 16 de octubre de 2025

El sorteo Paisita Noche sigue siendo uno de los favoritos de miles de colombianos que, a diario, esperan con ansias los números ganadores. Este popular juego de azar se celebra todos los días después de las 6:00 p.m. y, el 14 de octubre de 2025, dejó claro por qué es uno de los sorteos más esperados en las loterías regionales del país.

Un Clásico en Antioquia: El Paisita Noche como Tradición

Originario del departamento de Antioquia, el Paisita Noche no solo es un sorteo, sino una verdadera tradición que reúne a miles de personas cada noche. A través de la transmisión en vivo por Teleantioquia, amigos y familias se congregan para vivir juntos la emoción del sorteo. Para muchos, es más que una forma de probar suerte: es una experiencia compartida llena de esperanza y un fuerte sentido de comunidad que se renueva noche tras noche.



Resultado del Paisita Noche – 16 de octubre de 2025

Número ganador: 2785 - Perro.

Tres últimas cifras: 785.

Dos últimas cifras: 85.

Animal asociado: Perro.

Resultado de Paisita Noche - 16 de octubre // Foto: AFP

La Innovación de la Quinta Balota: Más Emoción, Más Oportunidades

Desde 2025, el Paisita Noche sorprendió a su público con la introducción de una quinta balota, lo que le dio un giro interesante al sorteo. Esta nueva modalidad aumentó las probabilidades de ganar y elevó la emoción de los participantes, convirtiendo cada sorteo en un evento más lleno de suspenso y expectativa. La respuesta del público ha sido sumamente positiva, destacando que, además de ofrecer más oportunidades de premios, el sorteo se disfruta aún más con esta novedad.



Horarios del Sorteo Paisita Noche

La constancia en los horarios del Paisita Noche lo ha convertido en una cita diaria para quienes disfrutan de la emoción de este sorteo:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Gracias a esta programación estable, muchos colombianos han integrado el Paisita Noche en su rutina diaria, cerrando el día con la esperanza de un premio que les dé un toque de suerte y alegría.



Cómo Jugar al Paisita Noche

Jugar al Paisita Noche es sencillo y accesible para todos. Las apuestas pueden ir desde $500 hasta $25.000 pesos y existen diferentes modalidades que permiten a los jugadores elegir cómo participar según sus preferencias y estrategias:



Cuatro cifras directo (superpleno) : acierto exacto de las cuatro cifras.

: acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras : acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Con estas opciones, los jugadores pueden elegir entre distintas formas de apostar, lo que aumenta las posibilidades de ganar y permite que cada participación sea única.

En resumen, el Paisita Noche sigue siendo uno de los sorteos más queridos por los colombianos, no solo por la emoción de sus premios, sino por el sentido de tradición y comunidad que genera cada noche. ¡No olvides participar y probar suerte en el próximo sorteo!