Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 2 de octubre de 2025

El Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los chances más populares de Colombia, especialmente en Antioquia, donde forma parte de la tradición diaria de entretenimiento y juego. Cada noche, miles de apostadores siguen la transmisión en vivo a través de Teleantioquia, con la esperanza de ver su número ganador.

Resultado del sorteo

El sorteo del jueves, 2 de octubre de 2025, dejó como número ganador el: 5781 - Zorro.



Número principal: 5781.

Tres últimas cifras: 781.

Dos últimas cifras: 81.

Animal asociado: Zorro.

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recuerda siempre verificar el resultado en los puntos de venta autorizados para confirmar la validez del tiquete.



La novedad de la quinta balota

Desde 2025, el Paisita Noche implementó la quinta balota, un número adicional que eleva las probabilidades de ganar y mantiene la emoción hasta el último segundo del sorteo. Esta innovación se ha convertido en uno de los grandes atractivos del juego.



Horarios del sorteo

El Paisita Noche se juega todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Cómo jugar al Paisita Noche

Participar es sencillo y económico, con apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Además, ofrece diversas modalidades para todo tipo de jugadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: a cierto exacto de las tres últimas cifras.

cierto exacto de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): última cifra exacta.

Gracias a esta variedad, tanto los principiantes como los apostadores más experimentados encuentran la modalidad que mejor se ajusta a su estilo.



Reclamo de premios

El pago de premios en el Paisita Noche es ágil y seguro. Para hacerlo efectivo, los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del monto, aplican condiciones adicionales:

