Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes festivo 3 de noviembre de 2025

El tradicional sorteo Paisita Noche continúa cautivando a miles de colombianos que, cada tarde, esperan con entusiasmo la revelación de los números ganadores. Este reconocido juego de azar, realizado diariamente después de las 6:00 de la tarde, dio a conocer su resultado correspondiente al lunes festivo 3 de noviembre de 2025, consolidándose una vez más como uno de los sorteos más destacados entre las loterías regionales del país.

Originario del departamento de Antioquia, el Paisita Noche se ha transformado en una verdadera tradición para numerosas familias. Cada noche, a través de la transmisión en vivo por Teleantioquia, amigos y hogares enteros se reúnen para seguir el desarrollo del sorteo. Más que un juego, representa una experiencia compartida llena de emoción, esperanza y sentido de comunidad.



Número ganador del Paisita Noche – 3 de noviembre de 2025

Número ganador: (en minutos)

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

La innovación de la quinta balota

Desde 2025, el Paisita Noche introdujo una importante novedad: la quinta balota. Esta incorporación le dio un giro emocionante al sorteo, aumentando las posibilidades de ganar y generando mayor suspenso entre los participantes.

La respuesta del público ha sido muy positiva, destacando que esta modalidad no solo amplía las oportunidades de premio, sino que también convierte el sorteo en un momento más entretenido y lleno de expectativa.

Hoarios del sorteo Paisita Noche

La programación estable ha permitido que el Paisita Noche se integre en la rutina diaria de sus seguidores. Los sorteos se realizan en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 de la tarde

6:00 de la tarde Domingos y festivos: 8:00 de la noche

Gracias a esta constancia, el sorteo se ha convertido en una cita imperdible para quienes disfrutan cerrar el día con emoción y optimismo.

Cómo jugar al Paisita Noche

Participar es sencillo y accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000 pesos, con diversas modalidades que se adaptan a las preferencias y estrategias de cada jugador:

