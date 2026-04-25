Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 25 de abril de 2026

Miles de apostadores en Antioquia siguieron de cerca el sorteo del Paisita Noche, uno de los juegos de azar más populares en Colombia. El número ganador del sorteo correspondiente al 25 de abril de 2026 fue el: (en minutos), cifra que define los premios principales dentro de la modalidad tradicional del chance.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Animal:

Quinta balota: más oportunidades para los jugadores

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó una quinta balota, una modalidad adicional que busca aumentar las probabilidades de ganar. Esta opción permite a los apostadores incrementar sus premios en caso de acertar las cuatro cifras principales.

Aunque esta innovación ha fortalecido el atractivo del juego, el esquema tradicional se mantiene vigente, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de elegir si desean incluir esta alternativa al momento de realizar su apuesta.



Cómo jugar Paisita Noche en Colombia

El funcionamiento del chance Paisita Noche es uno de los factores que explican su alta demanda. Para participar, los jugadores deben elegir un número de una a cuatro cifras, seleccionar la modalidad de juego, definir el valor de la apuesta y esperar el resultado oficial.

El costo de las apuestas oscila entre los $500 y $25.000, lo que lo convierte en una opción accesible para distintos perfiles de usuarios dentro del mercado de juegos de azar en Colombia.



Horarios y modalidades de apuesta

El sorteo del Paisita Noche se realiza en horarios establecidos: de lunes a sábado a las 6:00 p. m., mientras que los domingos y festivos se lleva a cabo a las 8:00 p. m.. En estos momentos, miles de jugadores verifican si su número coincide con el resultado del día.

El juego ofrece diversas modalidades, entre ellas cuatro cifras directo o superpleno, combinado de cuatro y tres cifras, dos cifras o “pata” y una cifra o “uña”. Esta variedad permite adaptar la experiencia de juego a diferentes estrategias.



Juego legal y requisitos para reclamar premios

En Colombia, el chance es regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar su operación. Operadores como Paga Todo, Gana y Su Red están autorizados para ofrecer este servicio, incluyendo plataformas en línea.



Para reclamar premios, es necesario presentar el tiquete original y el documento de identidad. Los requisitos varían según el monto ganado, incluyendo formularios adicionales o certificaciones bancarias en premios de mayor valor.

Resultados recientes del Paisita Noche

Entre los resultados anteriores se destacan:

