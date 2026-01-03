Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 3 de enero de 2026

El Paisita Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente entre los jugadores que siguen de manera constante los resultados nocturnos del chance. Cada noche, miles de personas consultan el número ganador con la expectativa de acertar y obtener alguno de los premios disponibles, lo que convierte a este sorteo en una cita diaria dentro del panorama de los juegos de azar del país.

Una vez se publican los resultados del Paisita Noche, los jugadores pueden verificarlos a través de los canales oficiales del operador autorizado. Estas plataformas permiten confirmar el número ganador, identificar el animal correspondiente, consultar el plan de premios y revisar sorteos anteriores. Todo este proceso garantiza transparencia, confiabilidad y claridad en la información, aspectos fundamentales para quienes siguen de cerca los resultados del chance en Colombia.

Resultado oficial del Paisita Noche hoy, 3 de enero de 2026

De acuerdo con el reporte emitido por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los participantes en esta jornada fue: 7544 - Caballo



Número ganador: 7544

Tres primeras cifras: 754

Tres últimas cifras: 544

Animal: Caballo

¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche contempla varias modalidades de apuesta, cuyos pagos dependen de la cantidad de cifras acertadas. Esta estructura permite que los jugadores participen desde opciones sencillas hasta combinaciones completas, con montos definidos por cada peso apostado, lo que lo mantiene entre los juegos más consultados dentro de los resultados de chance.



Aciertos por cifras finales

Entre las apuestas más comunes se encuentran las de cifras finales, destacadas por su facilidad y rápida verificación tras el sorteo nocturno:



La uña: acertar la última cifra del número ganador paga 5 pesos por cada peso apostado.

La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de tres cifras

Para quienes logran combinaciones más precisas, el Paisita Noche ofrece premios mayores:



Pleno: acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado de tres cifras: acertar las tres cifras en cualquier orden paga 83 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de cuatro cifras

Las combinaciones completas corresponden a los premios más altos del juego:



Súper pleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden paga 308 pesos por cada peso apostado.

Es importante tener en cuenta que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales del país. Su principal característica es el sorteo diario en horario nocturno, que permite a los jugadores consultar resultados todas las noches de manera constante. Gracias a esta regularidad y a su sencillo sistema de apuestas, se ha convertido en una de las opciones más seguidas y consultadas dentro del chance colombiano.