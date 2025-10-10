Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 10 de octubre de 2025

El Paisita Noche continúa siendo uno de los sorteos más tradicionales y esperados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde miles de personas lo siguen cada noche a través de la señal en vivo de Teleantioquia. Más que un simple juego de azar, este sorteo se ha convertido en un verdadero ícono de la cultura popular antioqueña, reuniendo a familias y amigos en torno a la emoción de cada resultado.

Número ganador del Paisita Noche

En el sorteo del viernes, 10 de octubre de 2025, el número ganador fue: 5721 - Mico.



Número: 5721.

Tres últimas cifras: 721.

Dos últimas cifras: 21.

Animal asociado: Mico.

Este resultado mantuvo la atención de los apostadores hasta el último instante, en un ambiente cargado de expectativa.



La novedad de la quinta balota

Una de las grandes innovaciones del Paisita Noche llegó en 2025 con la incorporación de la quinta balota, una dinámica que elevó las posibilidades de ganar y agregó un toque especial de suspenso a cada transmisión. Esta modalidad ha tenido gran acogida entre los jugadores, quienes disfrutan de la emoción que se mantiene hasta el final del sorteo.



Horarios del sorteo

El Paisita Noche se realiza todos los días, convirtiéndose en una cita fija para quienes buscan cerrar el día con emoción:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Estos horarios estables permiten que el sorteo se integre fácilmente a la rutina nocturna de los colombianos.



Cómo jugar al Paisita Noche

Participar es muy sencillo. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000 pesos, y existen varias modalidades para adaptarse a cada estilo de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: l as tres últimas cifras en cualquier orden.

as tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Gracias a esta variedad, tanto jugadores experimentados como principiantes pueden encontrar la modalidad que más se ajuste a sus preferencias.



Proceso para reclamar premios

El reclamo de premios del Paisita Noche es seguro y transparente. Para hacerlo, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Los requisitos varían según el valor del premio:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: formulario SIPLAFT diligenciado.

formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 181 UVT: certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

En este último caso, el pago se efectúa por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.