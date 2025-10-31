En vivo
Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 31 de octubre de 2025

Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 31 de octubre de 2025

El chance Paisita Noche juega todos los días después de las 6:00 de la tarde. Revise aquí el número ganador hoy 31 de octubre de 2025.

Paisita Noche
Paisita Noche
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

Nacido en el corazón de Antioquia, el Paisita Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más queridos por los colombianos. Más que un simple juego de azar, se ha convertido en una tradición nocturna que reúne a miles de personas frente al televisor, cada una con la esperanza de convertirse en la próxima ganadora. Transmitido en vivo por Teleantioquia, este sorteo mantiene viva la emoción con cada balota que aparece en pantalla.

Resultado del Paisita Noche - 30 de octubre de 2025

En el sorteo del viernes, 31 de octubre de 2025, el número ganador fue: 3518 - Perro

  • Número completo: 3518
  • Tres últimas cifras: 518
  • Dos últimas cifras: 18
  • Animal asociado: Perro
Resultado Paisita Noche viernes 31 de octubre de 2025

El resultado generó gran expectativa entre los apostadores, quienes ya piensan en las próximas jugadas. Cada edición del Paisita Noche mantiene ese toque de emoción que lo hace único dentro del mundo del chance colombiano.

La quinta balota: una innovación que conquistó al público

El año 2025 trajo una novedad emocionante para los seguidores del Paisita Noche: la introducción de la quinta balota. Esta innovación no solo aumentó las posibilidades de ganar, sino que también le dio un aire más dinámico y entretenido a cada transmisión.

Los jugadores han recibido esta modalidad con entusiasmo, destacando que el sorteo ha sabido modernizarse sin perder su esencia tradicional, ofreciendo una experiencia más atractiva y cercana a las nuevas generaciones.

Horarios del sorteo Paisita Noche

La puntualidad es una de las características más valoradas del Paisita Noche, un sorteo que acompaña la rutina de miles de hogares colombianos.

