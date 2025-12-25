En vivo
Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Powerball rompe récord: ganan segundo boleto más alto de la historia de EE.UU.

Powerball rompe récord: ganan segundo boleto más alto de la historia de EE.UU.

El sorteo más reciente de Powerball entregó uno de los premios más altos jamás registrados a un único boleto vendido en el estado de Arkansas por US $1.817 millones.

