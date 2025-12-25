Powerball rompe récord: ganan segundo boleto más alto de la historia de EE.UU.

La víspera de Navidad quedó marcada por un acontecimiento sin precedentes en el mundo de las loterías estadounidenses. El sorteo más reciente de Powerball entregó uno de los premios más altos jamás registrados, cuando un único boleto vendido en el estado de Arkansas logró acertar la combinación completa y se adjudicó un jackpot de 1.817 millones de dólares. La cifra lo posiciona como el segundo premio mayor más grande en la historia del país, solo superado por el récord alcanzado en 2022.

Según datos oficiales del juego, el monto final del premio creció de manera significativa en las horas previas al sorteo debido a un aumento masivo en la compra de boletos. Este fenómeno es habitual cuando el acumulado alcanza cifras extraordinarias. Para el ganador, además del monto total anunciado, existe la alternativa de recibir un pago único en efectivo, estimado en $834,9 millones de dólares antes de impuestos federales y estatales.

El sorteo, correspondiente al número 47 del ciclo actual, rompió otro récord importante: fue la mayor cantidad de sorteos consecutivos sin que nadie ganara el premio mayor. Asimismo, se convirtió en el jackpot más alto entregado por Powerball durante el año. Los números que definieron esta histórica combinación fueron 4, 25, 31, 52 y 59, acompañados del Powerball rojo 19 y un multiplicador Power Play de 2.

Autoridades de la lotería celebraron el resultado, destacando el impacto que un premio de esta magnitud puede tener en la vida de una persona. Representantes del consorcio Powerball señalaron que se trata de uno de esos momentos excepcionales que refuerzan el atractivo del juego y su presencia en la cultura popular estadounidense.



Aunque el foco mediático se centró en el afortunado jugador de Arkansas, el sorteo también repartió millones de dólares en premios secundarios. Ocho boletos vendidos en distintos estados acertaron cinco números sin el Powerball y obtuvieron un millón de dólares cada uno. California, Nueva York, Pensilvania, Ohio, Michigan, Indiana y Virginia figuraron entre los estados con ganadores destacados.

Además, más de un centenar de jugadores obtuvieron premios de $50.000 dólares, mientras que otros 31 alcanzaron los 100.000 gracias al uso del multiplicador Power Play. Como ocurre en cada sorteo con acumulados tan elevados, cientos de miles de participantes recuperaron parte de su inversión mediante premios menores.

Tras confirmarse al ganador, Powerball anunció el reinicio del premio mayor en 20 millones de dólares para el próximo sorteo, dando comienzo a un nuevo ciclo. Este reinicio no disminuye el interés del público, sino que reaviva la expectativa de quienes sueñan con convertirse en los próximos millonarios.

El sorteo navideño también adquirió un valor simbólico especial. Aunque en el pasado ya se habían registrado ganadores en fechas cercanas a Navidad, nunca antes el premio había superado la barrera de los $1.000 millones de dólares en esas jornadas. Este detalle consolidó al reciente jackpot como un hito histórico.

Mientras el ganador dispone de un plazo para reclamar su premio y decidir cómo cobrarlo, el episodio ya quedó inscrito como uno de los momentos más memorables de la lotería en Estados Unidos. Una vez más, Powerball demostró su capacidad para capturar la imaginación colectiva y recordar que, con un solo boleto, el destino puede cambiar de manera radical.