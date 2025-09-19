Resultado Caribeña Día sorteo viernes 19 de septiembre de 2025

El Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más populares en Colombia.
Su atractivo radica en la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción que despierta la posibilidad de ganar premios cada tarde, especialmente en la Costa Caribe, donde cuenta con miles de seguidores. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 19 de septiembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
Horario del sorteo
El Caribeña Día se juega todos los días después de las 2:30 p.m., y los resultados se publican en tiempo real, lo que permite a los apostadores conocer de inmediato si la suerte estuvo de su lado.
Modalidades de apuesta
Este sorteo ofrece diversas formas de participación, pensadas para distintos estilos de juego:
- 4 cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.
- 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
- 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
- 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
- 2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.
- 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
Gracias a estas opciones, el Caribeña Día resulta ideal tanto para quienes buscan apuestas simples como para quienes prefieren desafíos mayores.
Valores de las apuestas
El sorteo es accesible para cualquier presupuesto:
- Apuesta mínima: $500 pesos.
- Apuesta máxima: $10.000 pesos.
Esta flexibilidad permite participar con inversiones bajas sin perder la oportunidad de aspirar a premios significativos.
Cómo reclamar un premio
Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben presentar:
- Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible de la cédula.
Los requisitos adicionales dependen del monto ganado, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):
- Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.
- Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.