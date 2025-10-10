Resultado Chontico Día último sorteo y ganador hoy viernes 10 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos y queridos del Valle del Cauca, combinando la emoción de ganar con el orgullo por la identidad regional.

Inspirado en el chontaduro, una fruta emblemática del suroccidente colombiano, este chance forma parte de la rutina diaria de miles de personas que cada tarde esperan los resultados con ilusión y esperanza. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 10 de octubre de 2025 es el 9780 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 9780

Dos últimas cifras: 80

Tres últimas cifras: 780

La quinta: 6

Horario del sorteo

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m., con transmisión en vivo, lo que permite a los apostadores seguir en tiempo real el desarrollo del sorteo y conocer los números ganadores.



Esta cita diaria se ha convertido en una tradición vallecaucana, que combina expectativa, emoción y esperanza en cada jornada.



Modalidades de apuesta

Una de las razones por las que el Chontico Día sigue siendo tan popular es su variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a los gustos y estrategias de cada jugador:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta flexibilidad permite que tanto los jugadores experimentados como los ocasionales encuentren una opción de participación acorde con su estilo y presupuesto.



Valor de las apuestas

El Chontico Día es un juego accesible para todos los bolsillos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para quienes buscan un momento de diversión como para los apostadores más constantes.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso sencillo, aunque requiere cumplir ciertos pasos. Los ganadores deben presentarse en un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: presentación de documentos básicos.

presentación de documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su esencia vallecaucana, su accesibilidad y la emoción de sus sorteos diarios, el Chontico Día continúa siendo una de las apuestas más tradicionales y apreciadas en el suroccidente colombiano, llevando alegría e ilusión a miles de hogares cada tarde.