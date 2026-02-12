Renunció Isabel Segovia, secretaria de Educación de Bogotá: Julia Rubiano llegará en su lugar

Ya se produce el primer cambio en la cartera del distrito. Se trata de la secretaria de Educación, Isabel Segovia, que le presentó su renuncia al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Cabe recordar que Segovia se desempeñó como jefa de la cartera de educación por dos años, es decir, desde el inicio del periodo de la alcaldía Galán en el 2023. Según lo mencionado por el alcalde, se trata de una decisión personal.

En su reemplazo llegará Julia Rubiano, quien se desempeñaba como subsecretaria de Educación. Según lo mencionado por el alcalde, asumirá el cargo desde el primero de marzo.

Rubiano es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.



“Julia Rubiano planteó tres prioridades definidas en la hoja de ruta establecida por la Secretaría, en las que se concentrarán grandes esfuerzos: consolidar el sistema de atención integral a la primera infancia en articulación con Integración Social, Salud y Cultura; fortalecer la convivencia escolar con programas como Escuela con Emociones; y garantizar que todas las niñas y niños aprendan en la edad adecuada para avanzar en el cierre de brechas”, concluyó el alcalde.

Entre tanto, uno de los retos que tiene la secretaria de Educación, Julia Rubiano, es la concertación y acercamiento con los profesores del magisterio que en reiteradas ocasiones han señalado el abandono del distrito en seguridad, atención a los colegios vulnerables, tanto como a profesores, y condiciones infames de trabajo, especialmente en la parte económica.