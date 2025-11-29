Resultado de Lotería de Boyacá del sábado 29 de noviembre: ganador del premio mayor y secos

La Lotería de Boyacá de este 29 de noviembre de 2025 llevó a cabo su sorteo número 4600, una jornada que, como es habitual, estuvo liderada por el Gobierno del departamento de Boyacá y que continúa aportando recursos fundamentales para la salud de los boyacenses y de los colombianos.

Quienes participaron en el más reciente sorteo de la Lotería de Boyacá están llamados a revisar cuidadosamente su billete, pues además del premio mayor se entregaron decenas de premios secos. Esta lotería, fundada en 1923, es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos del país.

Número ganador de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 29 de noviembre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 29 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $17.000 millones!

Para resolver inquietudes sobre el proceso de cobro, tiempos, impuestos o el manejo del impuesto de ganancia ocasional en premios en especie, los jugadores pueden comunicarse a la línea de WhatsApp 3158727559.



Ganadores de los secos de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá entregó numerosos premios secos en su más reciente sorteo. A continuación se presenta la lista completa para que cada participante verifique si alguno coincide con su número y serie:



El sorteo se realiza todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y la página de Facebook de Telesantiago, donde se transmite la jornada completa.



Qué hago si gano la Lotería de Boyacá

Si un jugador resulta ganador del premio mayor o de un incentivo que supere los 10 millones de pesos, el pago se realiza exclusivamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N° 9-35, Piso 3, Tunja, Boyacá.

Quienes residan fuera de Tunja pueden acercarse a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados, donde recibirán orientación sobre el procedimiento. Para premios inferiores a 10.000.000 de pesos, el cobro puede efectuarse en puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de la página oficial de la lotería.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá ofrece dos modalidades sencillas para participar: la compra del billete físico tradicional o la adquisición en línea. Los jugadores pueden optar por un billete completo o por una fracción —regularmente un billete se divide en cuatro— a través de:



Vendedores autorizados: Personas identificadas que comercializan los billetes en la calle.

Puntos de venta autorizados: Incluyen corresponsales bancarios como Bancolombia, puntos de chance como Paga Todo, Gana o Giramos, además de máquinas LottiRed, Sipaga, entre otras.

Es importante revisar que el billete no presente tachaduras o enmendaduras y que corresponda a la fecha del sorteo. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Conservar el billete en buen estado es fundamental, pues constituye el único documento válido para reclamar un premio.