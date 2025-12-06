Resultado de Lotería de Boyacá del sábado 6 de diciembre: ganador del premio mayor y secos

La Lotería de Boyacá realizó este 6 de diciembre de 2025 su sorteo número 4601, una jornada liderada, como siempre, por el Gobierno departamental y que continúa aportando recursos esenciales para fortalecer la salud en Boyacá y en todo el país.

Con más de un siglo de historia —fue fundada en 1923—, esta lotería sigue siendo una de las más tradicionales y reconocidas por los colombianos. Vea aquí el sorteo de la lotería en vivo:

Premio mayor de la Lotería de Boyacá

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 6 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $17.000 millones!

Para resolver dudas sobre impuestos, plazos o procedimientos de cobro, la entidad habilitó la línea de WhatsApp 3158727559.



Ganadores de los secos de la Lotería de Boyacá

A continuación le contamos todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos.



¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

El sorteo se realiza todos los sábados a las 10:42 p. m., con transmisión en vivo a través del Canal Trece y la página de Facebook de Telesantiago, donde se emite la jornada completa.



¿Qué hacer si gano la Lotería de Boyacá?

El proceso de cobro depende del valor del premio:



Premio mayor o incentivos superiores a $10 millones: El pago se realiza únicamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la calle 19 N.° 9-35, Piso 3, Tunja.

El pago se realiza únicamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la calle 19 N.° 9-35, Piso 3, Tunja. Premios menores a $10 millones: Se pueden reclamar en puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de la página oficial de la lotería.

Quienes no residan en Tunja pueden acudir a oficinas distribuidoras o puntos autorizados para recibir orientación sobre los pasos a seguir.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar es sencillo y accesible. La lotería ofrece dos modalidades:



Compra física: A través de vendedores autorizados o puntos de venta como corresponsales Bancolombia, Paga Todo, Gana, Giramos, máquinas LottiRed, Sipaga, entre otros.

A través de vendedores autorizados o puntos de venta como corresponsales Bancolombia, Paga Todo, Gana, Giramos, máquinas LottiRed, Sipaga, entre otros. Compra en línea: Disponible en la plataforma oficial para quienes prefieran jugar desde casa.

Un billete puede adquirirse completo o por fracciones —generalmente cuatro—. Cada uno contiene un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.

Es fundamental revisar que el billete esté en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, y que corresponda al sorteo jugado. Este documento es el único válido para reclamar cualquier premio.