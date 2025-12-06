Resultado de Lotería de Boyacá del sábado 6 de diciembre: ganador del premio mayor y secos

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Lotería de Boyacá realizó este 6 de diciembre de 2025 su sorteo número 4601, una jornada liderada, como siempre, por el Gobierno departamental y que continúa aportando recursos esenciales para fortalecer la salud en Boyacá y en todo el país.
Con más de un siglo de historia —fue fundada en 1923—, esta lotería sigue siendo una de las más tradicionales y reconocidas por los colombianos. Vea aquí el sorteo de la lotería en vivo:
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 6 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $17.000 millones!
Para resolver dudas sobre impuestos, plazos o procedimientos de cobro, la entidad habilitó la línea de WhatsApp 3158727559.
A continuación le contamos todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos.
El sorteo se realiza todos los sábados a las 10:42 p. m., con transmisión en vivo a través del Canal Trece y la página de Facebook de Telesantiago, donde se emite la jornada completa.
El proceso de cobro depende del valor del premio:
Quienes no residan en Tunja pueden acudir a oficinas distribuidoras o puntos autorizados para recibir orientación sobre los pasos a seguir.
Participar es sencillo y accesible. La lotería ofrece dos modalidades:
Un billete puede adquirirse completo o por fracciones —generalmente cuatro—. Cada uno contiene un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.
Es fundamental revisar que el billete esté en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, y que corresponda al sorteo jugado. Este documento es el único válido para reclamar cualquier premio.