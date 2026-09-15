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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultado de MiLoto de hoy martes 15 de septiembre de 2026

Resultado de MiLoto de hoy martes 15 de septiembre de 2026

Consulte los resultados de MiLoto de este martes 15 de septiembre y conozca el acumulado de $400 millones para el próximo sorteo.

Resultados MiLoto
Resultados MiLoto
Foto: MiLoto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

MiLoto realiza este martes 15 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.

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Números ganadores de MiLoto de hoy martes 15 de septiembre de 2026

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La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este martes 15 de septiembre de 2026 es: XX - XX - XX - XX - XX

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Para esta jornada, el acumulado de MiLoto asciende a $400 millones. El resultado oficial permitirá conocer los números sorteados y el balance de ganadores en las diferentes categorías de aciertos.

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MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.

¿Cuántos ganadores tuvo MiLoto?

El operador oficial dará a conocer el balance de ganadores correspondiente al sorteo de este martes 15 de septiembre, con el número de tiquetes premiados y el valor entregado en cada categoría.

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Las categorías contemplan dos, tres, cuatro y cinco aciertos.

En el sorteo 606, realizado el 14 de septiembre de 2026, se registraron 11.458 ganadores entre todas las categorías y se entregaron $110.839.700 en premios. En esa jornada no hubo ganadores de los cinco aciertos.

¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?

Para este martes 15 de septiembre de 2026, el acumulado de MiLoto es de $400 millones.

Cuando no se registra un ganador en la categoría de cinco aciertos, el acumulado del premio mayor aumenta para la siguiente jornada, de acuerdo con la mecánica del juego.

Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.

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