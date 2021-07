Resultado del Baloto y loterías de Boyacá y Cauca del sábado 24 de julio

Este sábado, 24 de julio, se realizaron los sorteos del Baloto, loterías de Boyacá y Cauca.

Estos son los resultados con el respectivo número de serie:

Baloto: 34 21 29 22 38súper balota 11

Baloto revancha: 40 36 16 03 13 súper balota 05

Lotería de Boyacá: 5855 serie 105

Lotería de Cauca: 5734 serie 048

Estos con los resultados del chance del 24 de julio:

Dorado mañana: 6457

Dorado Tarde: 4806

Culona día: 0847

Astro sol: 9149 Libra

Pijao de oro: 2601

Paisita día: 0513

Paisita noche: 4370

Chontico día: 8742

Chontico noche: 4522

Cafeterito tarde: 6630

Sinuano día: 1501

Cash three día: 922

Cash three noche: 156

Play four día: 6954

Play four noche: 5733

Saman de la suerte: 9230

Caribeña día: 5919

Motilón Tarde: 3225

Motilón Noche: 2899

Fantástica Día: 3452

Fantástica Noche: 1741

Antioqueñita Día: 7827

Antioqueñita Tarde: 7586

Culona noche: 3227