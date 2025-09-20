Resultado Dorado Mañana sábado 20 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares de Colombia, gracias a su facilidad para participar, la variedad de modalidades y la amplia red de puntos de venta en todo el país.

Cada mañana, miles de apostadores prueban su suerte con la ilusión de llevarse atractivos premios en efectivo. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 20 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este sorteo cuenta con una quinta balota, un número adicional que incrementa las posibilidades de ganar y hace que los premios sean aún más atractivos para los jugadores.



Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana ofrece distintas formas de participar, adaptadas a todo tipo de estrategias y presupuestos. Las ganancias varían según el monto apostado y se pagan de la siguiente manera por cada peso jugado:



Cuatro cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. Cuatro cifras combinado: 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. Tres últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. Tres últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. Dos últimas cifras o “pata”: 50 veces la apuesta.

50 veces la apuesta. Última cifra o “uña”: 5 veces la apuesta.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo, aumentando las oportunidades de ganar.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m. No se juega los domingos ni en días festivos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con anticipación.



Cómo reclamar los premios

De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en los puntos de venta autorizados. Para reclamar el dinero es necesario:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el proceso.

Con su dinámica de juego sencilla, premios atractivos y cobertura nacional, el Dorado Mañana sigue siendo una de las opciones favoritas para quienes buscan iniciar el día con un golpe de suerte.