Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy jueves 20 de noviembre de 2025

El Dorado Mañana se ha convertido en uno de los sorteos de chance más confiables y seguidos del país. Para miles de colombianos, dejó de ser solo un juego de azar para convertirse en una tradición matutina que combina emoción, transparencia y la ilusión de comenzar el día con buena fortuna.

Su transmisión en vivo y la constancia de su operación han fortalecido la confianza del público, que cada mañana espera conocer el nuevo resultado. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 20 de noviembre de 2025 es el 0889 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 0889

Dos últimas cifras: 89

Tres últimas cifras: 889

La quinta: 5

Modalidades de juego y premios

Una de las razones por las que el Dorado Mañana mantiene su popularidad es la variedad de modalidades disponibles, pensadas para diferentes tipos de jugadores y presupuestos. Cada modalidad ofrece distintos niveles de pago:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Estas alternativas permiten que cada participante diseñe su propia estrategia y aumente sus probabilidades de obtener un premio.



Horario del sorteo

El sorteo Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo para todo el país.



No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos. Su horario temprano lo convierte en una compañía ideal para quienes inician la jornada con la expectativa de un acierto.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Cuando llega la suerte, el proceso de cobro es rápido y seguro. Según las directrices de Paga Todo, los jugadores que obtengan premios iguales o superiores a $100.000 deben acercarse a un punto autorizado para realizar el trámite.

Para reclamar, se deben presentar los siguientes requisitos:



Mayoría de edad: el reclamante debe ser mayor de 18 años.

el reclamante debe ser mayor de 18 años. Tiquete original: en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras, con el reverso diligenciado.

en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras, con el reverso diligenciado. Documento de identidad: fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Gracias a su tradición, solidez y transparencia, el Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos más representativos del país, renovando cada mañana la emoción de jugar y la posibilidad de ganar.