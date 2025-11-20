Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy jueves 20 de noviembre de 2025

Publicidad
El Dorado Mañana se ha convertido en uno de los sorteos de chance más confiables y seguidos del país. Para miles de colombianos, dejó de ser solo un juego de azar para convertirse en una tradición matutina que combina emoción, transparencia y la ilusión de comenzar el día con buena fortuna.
Su transmisión en vivo y la constancia de su operación han fortalecido la confianza del público, que cada mañana espera conocer el nuevo resultado. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 20 de noviembre de 2025 es el 0889 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Una de las razones por las que el Dorado Mañana mantiene su popularidad es la variedad de modalidades disponibles, pensadas para diferentes tipos de jugadores y presupuestos. Cada modalidad ofrece distintos niveles de pago:
Estas alternativas permiten que cada participante diseñe su propia estrategia y aumente sus probabilidades de obtener un premio.
El sorteo Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo para todo el país.
No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos. Su horario temprano lo convierte en una compañía ideal para quienes inician la jornada con la expectativa de un acierto.
Cuando llega la suerte, el proceso de cobro es rápido y seguro. Según las directrices de Paga Todo, los jugadores que obtengan premios iguales o superiores a $100.000 deben acercarse a un punto autorizado para realizar el trámite.
Para reclamar, se deben presentar los siguientes requisitos:
Gracias a su tradición, solidez y transparencia, el Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos más representativos del país, renovando cada mañana la emoción de jugar y la posibilidad de ganar.