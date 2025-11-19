Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

El sorteo Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de chance más confiables y seguidos en Colombia. Para miles de jugadores, ya no es solo un juego de azar: es una tradición matutina que combina emoción, transparencia y la ilusión de comenzar el día con un premio.

Cada mañana, este sorteo ofrece una experiencia clara y segura, respaldada por su transmisión en vivo y por una organización que trabaja constantemente por mantener la confianza del público.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 19 de noviembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

Una de las principales ventajas de El Dorado Mañana es la variedad de modalidades, pensadas para ajustarse a diferentes presupuestos y tipos de jugador, desde quienes apuestan por primera vez hasta los más experimentados.

Las modalidades y sus pagos son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Gracias a estas opciones, cada participante puede elaborar su propia estrategia y aumentar sus posibilidades de obtener un premio.



Horario del sorteo

El sorteo El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo para todo el país. No se llevan a cabo sorteos los domingos ni en días festivos. Su horario matutino lo convierte en el acompañante perfecto para quienes inician el día con la expectativa de un posible acierto.



Cómo reclamar un premio de El Dorado Mañana

Cuando llega la suerte, el proceso para reclamar un premio es ágil, seguro y sencillo. Según las directrices oficiales de Paga Todo, los jugadores que ganan premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben acercarse a cualquier punto de venta autorizado para realizar el cobro.

Para un trámite exitoso, el ganador debe presentar:



Mayoría de edad: El reclamante debe ser mayor de edad.

Tiquete original: Debe estar en perfecto estado, sin tachones ni enmendaduras, y con el reverso totalmente diligenciado.

Identificación: Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Gracias a su solidez, tradición y transparencia, El Dorado Mañana continúa siendo uno de los sorteos más representativos y confiables del país, manteniendo viva la emoción de jugar y ganar cada mañana.