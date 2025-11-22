Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy sábado 22 de noviembre de 2025

El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más confiables y seguidos de Colombia.

Para miles de jugadores, dejó de ser simplemente un juego de azar y se transformó en un ritual matutino que combina emoción, transparencia y la esperanza de empezar el día con buena fortuna. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 22 de noviembre de 2025 es el 9297 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 9297

Dos últimas cifras: 97

Tres últimas cifras: 297

La quinta: 9

Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana mantiene su popularidad gracias a la variedad de modalidades que ofrece. Cada alternativa se ajusta a distintos estilos de juego y presupuestos, brindando múltiples oportunidades de ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: entrega 83 veces el valor jugado.

entrega 83 veces el valor jugado. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra (uña): paga 5 veces el valor apostado.

Estas opciones permiten que cada apostador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia.



¿A qué hora se realiza el sorteo?

El Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo para todo el país.



No se realizan sorteos los domingos ni los días festivos, lo que convierte su horario temprano en una compañía habitual para quienes inician la mañana con la expectativa de un acierto.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Cuando la suerte toca la puerta, el proceso de cobro es ágil y seguro. Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en un punto autorizado. Para hacerlo, el ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, sin tachaduras y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Mañana sigue consolidándose como uno de los sorteos más representativos del país, renovando cada mañana la emoción de jugar y la posibilidad real de ganar.