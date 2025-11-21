Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más confiables y seguidos de Colombia. Para miles de jugadores, dejó de ser solo un juego de azar y se convirtió en un ritual matutino que mezcla emoción, transparencia y la ilusión de empezar el día con buena suerte.

Su constancia operativa y la transmisión en vivo han fortalecido la confianza del público, que cada mañana sigue con expectativa el nuevo resultado. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador de Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 21 de noviembre de 2025 es el 0816 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 0816

Dos últimas cifras: 16

Tres últimas cifras: 816

La quinta: 4

Modalidades de juego y premios

La popularidad del Dorado Mañana no solo se debe a su trayectoria, sino también a la variedad de modalidades que ofrece. Cada una se adapta a distintos presupuestos y estilos de apuesta, brindando múltiples oportunidades de ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: entrega 83 veces el valor jugado.

entrega 83 veces el valor jugado. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra (uña): paga 5 veces el valor apostado.

Estas opciones permiten que cada apostador elija la estrategia que más se ajuste a su estilo y aumente sus posibilidades de obtener un premio.



Horario del sorteo

El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo para todo el país.



No se programan sorteos los domingos ni los días festivos. Su horario temprano lo convierte en un acompañante ideal para quienes inician la jornada con la expectativa de un acierto.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Cuando la suerte acompaña, el proceso de cobro es sencillo y seguro. Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en perfecto estado, sin tachaduras y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Mañana continúa consolidándose como un sorteo representativo del país, renovando cada mañana la emoción de jugar y la posibilidad real de ganar.