Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy miércoles 29 de octubre de 2025

El Dorado Tarde continúa siendo uno de los juegos de azar más reconocidos y queridos en Colombia. Su reputación de transparencia, respaldo legal y emoción constante lo ha convertido en una cita infaltable para miles de apostadores que, cada tarde, esperan con ilusión los resultados del sorteo.

Este juego combina tradición y entretenimiento, ofreciendo a sus participantes la posibilidad de probar suerte y disfrutar de una experiencia confiable y emocionante.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 29 de octubre

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 28 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

Una de las razones que mantiene la popularidad del Dorado Tarde es su amplia variedad de modalidades, pensadas para adaptarse a diferentes presupuestos y preferencias. Cada forma de apostar ofrece niveles distintos de ganancia, lo que aumenta la emoción en cada sorteo:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una novedad que amplió las posibilidades de ganar y elevó la expectativa entre los jugadores frecuentes. Este cambio reforzó el atractivo del Dorado Tarde como uno de los juegos más innovadores y emocionantes del país.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. No se llevan a cabo sorteos los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda a los apostadores organizar sus jugadas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso fácil, rápido y seguro. Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.

Los requisitos para reclamar son:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

De esta forma, el Dorado Tarde se mantiene como un referente de confianza, emoción y tradición dentro del mundo del chance en Colombia, ofreciendo cada día la oportunidad de convertir un número en un gran premio.