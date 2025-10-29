Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy miércoles 29 de octubre de 2025

El Dorado Tarde continúa siendo uno de los juegos de azar más reconocidos y queridos en Colombia. Su reputación de transparencia, respaldo legal y emoción constante lo ha convertido en una cita infaltable para miles de apostadores que, cada tarde, esperan con ilusión los resultados del sorteo.
Este juego combina tradición y entretenimiento, ofreciendo a sus participantes la posibilidad de probar suerte y disfrutar de una experiencia confiable y emocionante.
Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 29 de octubre
El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 28 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
Modalidades de juego y premios
Una de las razones que mantiene la popularidad del Dorado Tarde es su amplia variedad de modalidades, pensadas para adaptarse a diferentes presupuestos y preferencias. Cada forma de apostar ofrece niveles distintos de ganancia, lo que aumenta la emoción en cada sorteo:
- 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
- 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.
- 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.
- 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.
- 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una novedad que amplió las posibilidades de ganar y elevó la expectativa entre los jugadores frecuentes. Este cambio reforzó el atractivo del Dorado Tarde como uno de los juegos más innovadores y emocionantes del país.
Horario del sorteo
El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. No se llevan a cabo sorteos los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda a los apostadores organizar sus jugadas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.
Cómo reclamar un premio
Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso fácil, rápido y seguro. Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.
Los requisitos para reclamar son:
- Ser mayor de edad.
- Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.
- Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.
De esta forma, el Dorado Tarde se mantiene como un referente de confianza, emoción y tradición dentro del mundo del chance en Colombia, ofreciendo cada día la oportunidad de convertir un número en un gran premio.