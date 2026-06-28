Resultados de Baloto y Revancha este sábado 27 de junio de 2026: números ganadores del sorteo 2675

El sorteo número 2.675 de Baloto y Revancha, jugado la noche del sábado 27 de junio de 2026, entregó millonarios premios en las categorías secundarias a lo largo de Colombia. Aunque ninguno de los apostadores logró acertar la combinación completa para llevarse los premios mayores, las urnas electrónicas dejaron más de 53.000 ciudadanos ganadores en el territorio nacional.

A continuación, le presentamos el reporte oficial con los números de la suerte extraídos, el desglose detallado de los aciertos y las nuevas cifras que se sortearán el próximo lunes.



Resultados de Baloto: números ganadores del sorteo 2.675

La modalidad tradicional de Baloto, que contaba con un acumulado inicial para este sorteo de $44.800 millones de pesos, arrojó la siguiente combinación ganadora:

Números: 15 - 23 - 29 - 33 - 41

Súper Balota: 16

Resultado completo del Baloto, 27 de junio de 2026 Foto: Baloto

Esta categoría reportó un total de 30.282 ganadores, registrando una premiación total distribuida de $278.459.750 pesos. Los aciertos principales se dividieron de la siguiente manera:



5 aciertos: 1 ganador con un premio de $49.818.200 pesos.

4 aciertos + Súper Balota: 4 ganadores, cada uno con $2.496.100 pesos.

4 aciertos: 109 ganadores, cada uno con $100.200 pesos.

3 aciertos + Súper Balota: 200 ganadores, cada uno con $47.300 pesos.

3 aciertos: 3.539 ganadores, cada uno con $8.750 pesos.

2 aciertos + Súper Balota: 2.647 ganadores, cada uno con $9.300 pesos.

0 aciertos + Súper Balota: 23.782 ganadores, cada uno con $6.000 pesos.

Resultados de Revancha: números ganadores del sorteo 2.675

La opción de Revancha ofreció su tradicional segunda oportunidad con una bolsa de $6.400 millones de pesos, dejando la siguiente combinación en las balotas:

Números: 13 - 17 - 18 - 30 - 35

Súper Balota: 14

Resultado completo de Baloto Revancha, 27 de junio de 2026 Foto: Baloto

En esta modalidad se registró un total de 23.552 ganadores, sumando una bolsa de premiación total de $98.269.900 pesos entregados en categorías menores. El desglose oficial de aciertos muestra los siguientes resultados:



4 aciertos + Súper Balota: 3 ganadores, cada uno con $1.523.400 pesos.

4 aciertos: 48 ganadores, cada uno con $104.150 pesos.

3 aciertos + Súper Balota: 120 ganadores, cada uno con $36.100 pesos.

3 aciertos: 2.111 ganadores, cada uno con $6.700 pesos.

2 aciertos + Súper Balota: 1.624 ganadores, cada uno con $6.950 pesos.

0 aciertos + Súper Balota: 19.646 ganadores, cada uno con $3.000 pesos.

Nuevos acumulados para el lunes 29 de junio

Al no registrarse ganadores con el tiquete completo de cinco números más la Súper Balota en ninguna de las dos modalidades, las bolsas se incrementaron automáticamente para el sorteo número 2.676 que se jugará el lunes 29 de junio:

