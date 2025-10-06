En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Nobel de Medicina
Venezuela - EEUU
Ataque guardias del Inpec

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultados Baloto y Revancha, último sorteo lunes 6 de octubre de 2025

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo lunes 6 de octubre de 2025

Conozca los resultados del Baloto y Revancha en su sorteo 2.562 de este sábado 6 de octubre de 2025.

Resultado Baloto Revancha hoy
Resultado Baloto Revancha
Foto: Baloto/elaboración con ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

El lunes, 6 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 2.561 del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país.

Aunque no hubo ganadores del premio mayor en ninguna de las dos modalidades, sí se registraron miles de ganadores en las diferentes categorías.

Resultados del Baloto

Los números ganadores del Baloto fueron: X - X - X - X - X y la superbalota XX. El acumulado para el próximo sorteo del miércoles 8 de octubre sube a $23.300 millones.

Resultados de la Revancha

Por su parte, los números ganadores de la Revancha fueron: X -X - X - X y la superbalota XX. El acumulado de la Revancha asciende ahora a $4.700 millones para el próximo sorteo.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

La ausencia de ganadores en las categorías principales hace que el próximo sorteo sea aún más atractivo para los apostadores. En conjunto, Baloto y Revancha suman más de $27.000 millones en premios acumulados.

El sorteo 2.562 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo miércoles, 8 de octubre.

Publicidad

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Baloto Revancha

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad