Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 11 de julio de 2026: número ganador del sorteo 2619

La Lotería del Cauca juega hoy sábado 11 de julio de 2026 su sorteo número 2619. Este tradicional juego de azar en Colombia ofrece un millonario plan de premios encabezado por una bolsa principal de $8.000 millones de pesos, atrayendo la atención de miles de compradores en todo el país.

Premio mayor de la Lotería del Cauca hoy: sorteo 2619

El número y la serie ganadora del premio mayor de $8.000 millones de pesos de la Lotería del Cauca se actualizarán a continuación:

Número: (en minutos)

Serie:



Consulte los resultados oficiales

La siguiente imagen contiene el listado oficial de premios correspondientes al sorteo 2619 de la Lotería del Cauca, realizado el 11 de julio de 2026, con el premio mayor de $9.000 millones y todos los secos entregados durante la jornada.

(A espera del juego)

Recomendaciones oficiales para reclamar los premios

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Los resultados divulgados corresponden exclusivamente a la información oficial suministrada por la Lotería del Cauca para el sorteo realizado este sábado 11 de junio de 2026.

Si su número y serie coinciden con alguno de los premios entregados, la entidad aconseja verificar los resultados a través de sus medios oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

Es fundamental conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones de ningún tipo. Este documento físico es indispensable para demostrar la autenticidad del premio y completar con éxito el proceso de reclamación ante los canales y oficinas autorizadas.