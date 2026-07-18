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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 18 de julio de 2026: número ganador del sorteo 2620

Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 18 de julio de 2026: número ganador del sorteo 2620

La Lotería del Cauca realizó el sorteo 2620 este sábado 18 de julio de 2026. Miles de colombianos esperan llevarse el premio mayor.

Logo oficial de la Lotería del Cauca con una estrella verde y amarilla junto al texto sobre un fondo gris claro.
Resultados de la Lotería del Cauca, un juego tradicional en Colombia que realiza sus sorteos oficiales todos los sábados. Encuentre aquí los resultados del premio mayor y secos.
Foto: Lotería del Cauca
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jul, 2026

La Lotería del Cauca juega hoy sábado 18 de julio de 2026 su sorteo número 2620. El número y la serie ganadora del premio mayor de $8.000 millones de pesos de la Lotería del Cauca fueron: (en minutos), serie: (en minutos).

El sorteo oficial se realiza en su horario habitual de las 11:00 p. m. A continuación, podrá verificar de forma inmediata los números favorecidos de la noche.

Consulte los resultados oficiales

La siguiente imagen contiene el listado oficial de premios correspondientes al sorteo 2620 de la Lotería del Cauca, realizado el 18 de julio de 2026, con el premio mayor de $9.000 millones y todos los secos entregados durante la jornada.
(A espera del juego)

Los resultados divulgados corresponden exclusivamente a la información oficial suministrada por la Lotería del Cauca para el sorteo realizado este sábado 18 de julio de 2026.

Es fundamental conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones de ningún tipo. Este documento físico es indispensable para demostrar la autenticidad del premio y completar con éxito el proceso de reclamación ante los canales y oficinas autorizadas.

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Siga la transmisión del sorteo en VIVO

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