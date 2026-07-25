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Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 25 de julio de 2026: número ganador del sorteo 2621

La Lotería del Cauca realizó el sorteo 2621 este sábado 25 de julio de 2026. Miles de colombianos esperan llevarse el premio mayor.

Resultados de la Lotería del Cauca
Resultados de la Lotería del Cauca
Foto: Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de jul, 2026

La Lotería del Cauca juega hoy sábado 25 de julio de 2026 su sorteo número 2621. El número y la serie ganadora del premio mayor de $8.000 millones de pesos de la Lotería del Cauca fueron: XXXX, serie: XXX. (a espera del sorteo)

El sorteo oficial se realiza en su horario habitual de las 11:00 p. m. A continuación, podrá verificar de forma inmediata los números favorecidos de la noche.

Resultados completos de la Lotería del Cauca

La siguiente imagen contiene el listado oficial de premios correspondientes al sorteo 2621 de la Lotería del Cauca, realizado el 25 de julio de 2026, con el premio mayor de $9.000 millones y todos los secos entregados durante la jornada.

(a espera del sorteo)

Los resultados divulgados corresponden exclusivamente a la información oficial suministrada por la Lotería del Cauca para el sorteo realizado este sábado 25 de julio de 2026.

Es fundamental conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones de ningún tipo. Este documento físico es indispensable para demostrar la autenticidad del premio y completar con éxito el proceso de reclamación ante los canales y oficinas autorizadas.

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Siga la transmisión del sorteo en VIVO de La Lotería del Cauca

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