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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 27 de junio de 2026: número ganador del sorteo 2617

Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 27 de junio de 2026: número ganador del sorteo 2617

Consulte el número ganador del premio mayor de $8.000 millones de pesos y los resultados de los secos del sorteo 2617 de este sábado.

Lotería del Cauca
Lotería del Cauca
Foto: Lotería del Cauca / ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de jun, 2026

La Lotería del Cauca juega hoy sábado 27 de junio de 2026 su sorteo número 2617. Este tradicional juego de azar en Colombia ofrece un millonario plan de premios encabezado por una bolsa principal de $8.000 millones de pesos, atrayendo la atención de miles de compradores en todo el país.

El sorteo oficial se realiza en su horario habitual de las 11:00 p. m. A continuación, podrá verificar de forma inmediata los números favorecidos de la noche.

Premio mayor de la Lotería del Cauca hoy: sorteo 2617

El número y la serie ganadora del premio mayor de $8.000 millones de pesos de la Lotería del Cauca se actualizarán a continuación:

Número: 8753
Serie: 299

Resultados completos de la Lotería del Cauca, 27 de junio
Resultados completos de la Lotería del Cauca, 27 de junio
Foto: Lotería del Cauca

Resultados de los premios secos de la Lotería del Cauca

Además del premio mayor, el sorteo 2617 puso en juego importantes secos que benefician a apostadores en diferentes departamentos colombianos.

Revise detenidamente las fracciones de su billete para confirmar si es el ganador de alguna de las siguientes categorías de premios secos:

    PREMIO MAYOR $8.000 MILLONES
    Número: 8753
    Serie: 299
    Despachado a: Neiva

    SECO $300 MILLONES
    Número: 1306 | Serie: 179

    SECO $200 MILLONES
    Número: 2628 | Serie: 039

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    SECOS DE $100 MILLONES

    • Número: 1209 | Serie: 194
    • Número: 6053 | Serie: 171

    SECOS DE $50 MILLONES

    • Número: 2163 | Serie: 233
    • Número: 5595 | Serie: 185
    • Número: 8615 | Serie: 215

    SECOS DE $10 MILLONES

    • Número: 4501 | Serie: 212
    • Número: 0142 | Serie: 028
    • Número: 7639 | Serie: 246
    • Número: 6307 | Serie: 091
    • Número: 6849 | Serie: 140
    • Número: 0541 | Serie: 298
    • Número: 8808 | Serie: 185
    • Número: 8250 | Serie: 072
    • Número: 7294 | Serie: 060
    • Número: 3556 | Serie: 194
    • Número: 7250 | Serie: 215
    • Número: 3549 | Serie: 077
    • Número: 7321 | Serie: 174
    • Número: 0276 | Serie: 232
    • Número: 2134 | Serie: 092
    • Número: 2922 | Serie: 045
    • Número: 5535 | Serie: 127
    • Número: 9991 | Serie: 092
    • Número: 7255 | Serie: 127
    • Número: 6729 | Serie: 063
    • Número: 1523 | Serie: 240
    • Número: 7054 | Serie: 216
    • Número: 1953 | Serie: 062
    • Número: 8613 | Serie: 110
    • Número: 1448 | Serie: 308
    • Número: 7880 | Serie: 249
    • Número: 5067 | Serie: 294
    • Número: 5556 | Serie: 053
    • Número: 0335 | Serie: 288

    Recomendaciones oficiales para reclamar los premios

    Los resultados divulgados corresponden exclusivamente a la información oficial suministrada por la Lotería del Cauca para el sorteo realizado este sábado 27 de junio de 2026.

    Si su número y serie coinciden con alguno de los premios entregados, la entidad aconseja verificar los resultados a través de sus medios oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

    Es fundamental conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones de ningún tipo. Este documento físico es indispensable para demostrar la autenticidad del premio y completar con éxito el proceso de reclamación ante los canales y oficinas autorizadas.

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