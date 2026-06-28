Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 27 de junio de 2026: número ganador del sorteo 2617

La Lotería del Cauca juega hoy sábado 27 de junio de 2026 su sorteo número 2617. Este tradicional juego de azar en Colombia ofrece un millonario plan de premios encabezado por una bolsa principal de $8.000 millones de pesos, atrayendo la atención de miles de compradores en todo el país.

El sorteo oficial se realiza en su horario habitual de las 11:00 p. m. A continuación, podrá verificar de forma inmediata los números favorecidos de la noche.



Premio mayor de la Lotería del Cauca hoy: sorteo 2617

El número y la serie ganadora del premio mayor de $8.000 millones de pesos de la Lotería del Cauca se actualizarán a continuación:

Número: 8753

Serie: 299

Resultados completos de la Lotería del Cauca, 27 de junio Foto: Lotería del Cauca

Resultados de los premios secos de la Lotería del Cauca

Además del premio mayor, el sorteo 2617 puso en juego importantes secos que benefician a apostadores en diferentes departamentos colombianos.



Revise detenidamente las fracciones de su billete para confirmar si es el ganador de alguna de las siguientes categorías de premios secos:



PREMIO MAYOR $8.000 MILLONES

Número: 8753

Serie: 299

Despachado a: Neiva

SECO $300 MILLONES

Número: 1306 | Serie: 179

SECO $200 MILLONES

Número: 2628 | Serie: 039

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SECOS DE $100 MILLONES



Número: 1209 | Serie: 194

Número: 6053 | Serie: 171

SECOS DE $50 MILLONES



Número: 2163 | Serie: 233

Número: 5595 | Serie: 185

Número: 8615 | Serie: 215

SECOS DE $10 MILLONES



Número: 4501 | Serie: 212

Número: 0142 | Serie: 028

Número: 7639 | Serie: 246

Número: 6307 | Serie: 091

Número: 6849 | Serie: 140

Número: 0541 | Serie: 298

Número: 8808 | Serie: 185

Número: 8250 | Serie: 072

Número: 7294 | Serie: 060

Número: 3556 | Serie: 194

Número: 7250 | Serie: 215

Número: 3549 | Serie: 077

Número: 7321 | Serie: 174

Número: 0276 | Serie: 232

Número: 2134 | Serie: 092

Número: 2922 | Serie: 045

Número: 5535 | Serie: 127

Número: 9991 | Serie: 092

Número: 7255 | Serie: 127

Número: 6729 | Serie: 063

Número: 1523 | Serie: 240

Número: 7054 | Serie: 216

Número: 1953 | Serie: 062

Número: 8613 | Serie: 110

Número: 1448 | Serie: 308

Número: 7880 | Serie: 249

Número: 5067 | Serie: 294

Número: 5556 | Serie: 053

Número: 0335 | Serie: 288

Recomendaciones oficiales para reclamar los premios

Los resultados divulgados corresponden exclusivamente a la información oficial suministrada por la Lotería del Cauca para el sorteo realizado este sábado 27 de junio de 2026.

Si su número y serie coinciden con alguno de los premios entregados, la entidad aconseja verificar los resultados a través de sus medios oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

Es fundamental conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones de ningún tipo. Este documento físico es indispensable para demostrar la autenticidad del premio y completar con éxito el proceso de reclamación ante los canales y oficinas autorizadas.