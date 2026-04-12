Resultados de las loterías de Boyacá, Cauca y Baloto: sorteos sábado 11 de abril de 2026

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Las principales loterías del país realizaron sus sorteos este sábado 11 de abril de 2026, dejando nuevos millonarios y varios premios secos en distintas regiones. La jornada estuvo marcada por los resultados de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y el sorteo de Baloto con su modalidad Revancha.
El sorteo 4619 de la Lotería de Boyacá dejó como ganador del premio mayor el número 9428 de la serie 356, que se llevó $15.000 millones.
Además, se realizó un sorteo adicional de cuatro bicimotos eléctricas, cuyo número favorecido fue el 357 – 485.
Entre los premios secos más destacados se encuentran:
También se entregaron múltiples premios de $50, $20 y $10 millones, distribuidos en decenas de números ganadores.
Por su parte, la Lotería del Cauca, en su sorteo 2606, entregó el premio mayor de $8.000 millones al número 3581 de la serie 206.
En esta jornada también se distribuyeron premios secundarios, entre ellos:
Adicionalmente, se reportaron varios ganadores de premios secos de $50 y $10 millones.
Finalmente, el sorteo 2.642 de Baloto no dejó ganador del premio mayor, por lo que el acumulado continúa creciendo para el próximo sorteo.
Los números ganadores fueron:
El próximo sorteo se realizará el lunes 13 de abril, con premios que siguen aumentando y elevan la expectativa entre los apostadores en todo el país.