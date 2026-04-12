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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de las loterías de Boyacá, Cauca y Baloto: sorteos sábado 11 de abril de 2026

Resultados de las loterías de Boyacá, Cauca y Baloto: sorteos sábado 11 de abril de 2026

Los sorteos del sábado 11 de abril dejaron millonarios premios en varias loterías del país. Conozca los números ganadores de Baloto, Revancha, Boyacá y Cauca.

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