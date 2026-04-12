Resultados de las loterías de Boyacá, Cauca y Baloto: sorteos sábado 11 de abril de 2026

Las principales loterías del país realizaron sus sorteos este sábado 11 de abril de 2026, dejando nuevos millonarios y varios premios secos en distintas regiones. La jornada estuvo marcada por los resultados de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y el sorteo de Baloto con su modalidad Revancha.



La Lotería de Boyacá entregó $15.000 millones

El sorteo 4619 de la Lotería de Boyacá dejó como ganador del premio mayor el número 9428 de la serie 356, que se llevó $15.000 millones.

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado es el 9428 de la serie 356

Además, se realizó un sorteo adicional de cuatro bicimotos eléctricas, cuyo número favorecido fue el 357 – 485.

Además, este sorteo tuvo un lanzamiento adicional por cuatro bicimotos eléctricas, que dejó como ganador al número: 357 . 485.

Entre los premios secos más destacados se encuentran:



$1.000 millones: 5868 – serie 389

$400 millones: 3851 – serie 338

$300 millones: 5696 – serie 404

$100 millones: 3808 – serie 206

También se entregaron múltiples premios de $50, $20 y $10 millones, distribuidos en decenas de números ganadores.



La Lotería del Cauca sorteó $8.000 millones

Por su parte, la Lotería del Cauca, en su sorteo 2606, entregó el premio mayor de $8.000 millones al número 3581 de la serie 206.

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado es el 3581 de la serie 206.

En esta jornada también se distribuyeron premios secundarios, entre ellos:



$300 millones: 1089 – serie 139

$200 millones: 8391 – serie 076

$100 millones: 0227 – serie 118 y 4815 – serie 225

Adicionalmente, se reportaron varios ganadores de premios secos de $50 y $10 millones.



Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca hoy, sábado 11 de abril de 2026

Baloto y Revancha siguen acumulados

Finalmente, el sorteo 2.642 de Baloto no dejó ganador del premio mayor, por lo que el acumulado continúa creciendo para el próximo sorteo.

Los números ganadores fueron:



Baloto: 10 – 24 – 43 – 32 – 33 / Superbalota: 13

Revancha: 16 – 06 – 43 – 19 – 26 / Superbalota: 16

El próximo sorteo se realizará el lunes 13 de abril, con premios que siguen aumentando y elevan la expectativa entre los apostadores en todo el país.