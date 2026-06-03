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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de las loterías de la Cruz Roja, Huila y MiLoto del martes 2 de junio de 2026

Resultados de las loterías de la Cruz Roja, Huila y MiLoto del martes 2 de junio de 2026

Conozca los números ganadores de los principales sorteos del 2 de junio, donde las loterías de la Cruz Roja y del Huila entregaron premios mayores de hasta $15.000 millones.

Lotería de la Cruz Roja, Lotería del Huila y Miloto.jpg
Lotería de la Cruz Roja, Lotería del Huila y Miloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de jun, 2026

El martes 2 de junio de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia; entre ellos, la Lotería de la Cruz Roja y la del Huila, además de MiLoto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.

Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja del 2 de junio

El gran protagonista de la noche fue el número 2956 de la serie 302, correspondiente al premio mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja - 2 de junio.jpg

Premio mayor de la Lotería del Huila (Sorteo 4759)

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Huila de este martes, 2 de junio de 2026, es el 8520 de la serie 081. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2 mil millones!

Resultados de la Lotería del Huila - 2 de junio.jpg

Resultado de MiLoto - 2 de junio

El sorteo de MiLoto dio a conocer las balotas correspondientes al resultado oficial de la jornada. La combinación ganadora estuvo conformada por los números 31 - 05 - 08 - 35 - 04. esta ocasión, no se registraron ganadores del premio mayor, por lo que el acumulado continúa en aumento para el próximo sorteo.

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