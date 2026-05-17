Resultados del Dorado Noche: último sorteo hoy, domingo 17 de mayo de 2026, números ganadores

El Dorado Noche se ha convertido en uno de los sorteos de chance más consultados por los jugadores en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. Este popular juego de azar, operado por Paga Todo, ofrece diferentes modalidades de apuesta y premios que pueden multiplicar significativamente el valor apostado.

Cada semana, miles de personas revisan los resultados oficiales del Dorado Noche para conocer si sus números resultaron ganadores en este tradicional sorteo.



Resultado del Dorado Noche hoy 17 de mayo de 2026

En esta ocasión, el número ganador del 17 de mayo fue: (en minutos), una combinación clave para quienes participaron.



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Qué es el Dorado Noche y cómo se juega?

El Dorado Noche es un sorteo de chance en el que los participantes eligen combinaciones numéricas con la expectativa de acertar el resultado oficial del día.

Los jugadores pueden apostar a cuatro cifras completas o seleccionar modalidades parciales con las últimas cifras del sorteo, lo que amplía las posibilidades de obtener premios en diferentes categorías.

Entre las modalidades más populares del Dorado Noche se encuentran:



4 cifras directo: se deben acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden.

4 cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir sin importar el orden.

3 últimas cifras directo: se gana acertando las tres últimas cifras en orden exacto.

3 últimas cifras combinado: las cifras coinciden en cualquier orden.

2 últimas cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras.

1 cifra o uña: premia a quienes acierten únicamente la última cifra.

Premios del Dorado Noche

El monto del premio depende de la modalidad elegida y del dinero apostado por cada jugador.



Estos son algunos de los pagos establecidos para el Dorado Noche:



4 cifras directo: hasta 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: hasta 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: hasta 400 veces lo jugado.

3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras o pata: 50 veces lo apostado.

1 cifra o uña: 5 veces lo jugado.

¿Cuándo juega el Dorado Noche?

El Dorado Noche realiza sus sorteos los sábados, domingos y días festivos.

La transmisión oficial se puede seguir a través del en vivo en los siguientes horarios:



Sábados: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: entre 7:25 p. m. y 7:00 p. m.

Además, los resultados también pueden consultarse en los puntos de venta autorizados de Paga Todo.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?

Paga Todo informó que los premios iguales o superiores a 100 mil pesos se pagan en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con ciertos requisitos establecidos en sus políticas de transparencia.



Requisitos para reclamar premios

Las personas ganadoras deben:



Ser mayores de edad. Presentar el tiquete original debidamente diligenciado. Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento autorizado para el trámite.

El Dorado Noche continúa siendo una de las opciones de chance más populares en Bogotá y Cundinamarca, gracias a sus diferentes modalidades de juego, facilidad de participación y atractivos premios para los apostadores.