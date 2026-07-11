Resultados Lotería de Boyacá HOY: números ganadores del sorteo 4632 del Sábado 11 de Julio de 2026

Este sábado 11 de julio de 2026 se lleva a cabo el esperado sorteo número 4632 de la Lotería de Boyacá, una de las loterías más importantes y tradicionales de Colombia. Con un espectacular Premio Mayor de 15.000 millones de pesos y un millonario plan de premios secos, miles de colombianos esperan convertirse en los nuevos millonarios del país.

Si compró su billete o fracción, en este artículo podrá seguir la cobertura en tiempo real con los resultados oficiales tan pronto empiece el juego en la ciudad de Tunja.

⚠️ NOTA EN DESARROLLO: Los resultados oficiales de la Lotería de Boyacá se juegan habitualmente sobre las 10:40 p.m. Guarde este enlace en tus favoritos y refresque la página constantemente para ver los números ganadores del sorteo 4632 en vivo.

Premio Mayor Lotería de Boyacá - Sorteo 4632 (11 de Julio de 2026)

El premio principal de la Lotería de Boyacá asciende a la billonaria cifra de $15.000 millones de pesos. A continuación, los datos del boleto ganador de la noche:



Premio Mayor ($15.000 Millones): Por confirmar (En juego)

Serie: Por confirmar

Resultados de los Premios Secos de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor, el plan de premios de la Lotería de Boyacá destaca por su generosidad, distribuyendo millones en todo el territorio nacional a través de sus tradicionales secos. Conoce los números ganadores del sorteo 4632:

1 Premio Fortuna ($1.000 Millones): Pendiente

1 Premio Alegría ($400 Millones): Pendiente

1 Premio Ilusión ($300 Millones): Pendiente

1 Premio Esperanza ($100 Millones): Pendiente

4 Premios Berraquera ($50 Millones cada uno): Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente

15 Premios Optimismo ($20 Millones cada uno): Pendiente de sorteo

36 Premios Valentía ($10 Millones cada uno): Pendiente de sorteo

Lanzamientos Adicionales: "Boyacá te premia"

Recuerde revisar su "Pin de la Suerte". Basados en el plan promocional de la Lotería de Boyacá, este sorteo también incluye espectaculares lanzamientos adicionales según las fracciones adquiridas:

Fracción 1: Lanzamiento Adicional de un espectacular vehículo Renault Kwid .

Lanzamiento Adicional de un espectacular vehículo . Fracción 2: Espectacular Viaje a San Andrés para 4 personas todo incluido.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá hoy?

El sorteo se realiza ordinariamente todos los sábados en la noche a partir de las 10:40 p.m. y es transmitido en vivo y en directo por el Canal Trece, así como por las redes sociales oficiales de la Lotería de Boyacá. Los resultados completos y el acta oficial de escrutinio estarán disponibles pocos minutos después del cierre de las balotas.

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¿Cómo cobrar un premio de la Lotería de Boyacá?

Si resulta ser uno de los afortunados ganadores del sorteo 4632 de este 11 de julio de 2026, debe seguir estos pasos para reclamar tu dinero de forma segura: